Реакция Иньесты на налоговое преследование в Японии

Бывший полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста прокомментировал информацию о долге перед японской налоговой.

«Распространяемая сумма долга возникла из-за двойного налогообложения – в Испании и Японии. Сейчас мы проводим дружественную процедуру, чтобы избежать его. Надеемся на скорейшее разрешение ситуации.

Прошу уважения в отношении информации обо мне. Я всегда действую в рамках закона и правил», – заявил Иньеста.