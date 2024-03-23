Реакция Иньесты на налоговое преследование в Японии

Бывший полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста прокомментировал информацию о долге перед японской налоговой.
«Распространяемая сумма долга возникла из-за двойного налогообложения – в Испании и Японии. Сейчас мы проводим дружественную процедуру, чтобы избежать его. Надеемся на скорейшее разрешение ситуации.
Прошу уважения в отношении информации обо мне. Я всегда действую в рамках закона и правил», – заявил Иньеста.
- Сейчас Иньеста выступает в ОАЭ за «Эмирейтс».
- Игрок – воспитанник «Барселоны».
- Он был в клубе с 1996 по 2018 год.