Иньеста увиделся с Месси и другими экс-игроками «Барселоны»

Полузащитник клуба «Эмирейтс» из ОАЭ Андрес Иньеста сфотографировался с четырьмя бывшими партнерами по «Барселоне», выступающими за «Интер Майами»: Луисом Суаресом, Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

«Как приятно видеть тебя снова», – подписал фотографию Иньеста.