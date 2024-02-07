Иньеста увиделся с Месси и другими экс-игроками «Барселоны»

Полузащитник клуба «Эмирейтс» из ОАЭ Андрес Иньеста сфотографировался с четырьмя бывшими партнерами по «Барселоне», выступающими за «Интер Майами»: Луисом Суаресом, Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.
«Как приятно видеть тебя снова», – подписал фотографию Иньеста.
- Американский клуб в рамках турне по Азии проводит матч против предыдущего клуба Иньесты – японского «Виссел Кобе».
- Игра проходит в столице Японии Токио на Национальном олимпийском стадионе, который вмещает 68 тысяч зрителей.