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    • Иньеста увиделся с Месси и другими экс-игроками «Барселоны»

    Иньеста увиделся с Месси и другими экс-игроками «Барселоны»

    Полузащитник клуба «Эмирейтс» из ОАЭ Андрес Иньеста сфотографировался с четырьмя бывшими партнерами по «Барселоне», выступающими за «Интер Майами»: Луисом Суаресом, Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

    «Как приятно видеть тебя снова», – подписал фотографию Иньеста.

    • Американский клуб в рамках турне по Азии проводит матч против предыдущего клуба Иньесты – японского «Виссел Кобе».
    • Игра проходит в столице Японии Токио на Национальном олимпийском стадионе, который вмещает 68 тысяч зрителей.

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    Источник: страница Андреса Иньесты в соцсети X

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    07.02.2024 13:36
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