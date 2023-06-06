Товарищеский матч. «Барселона» победила «Виссел Кобе» Иньесты (2:0)

В Японии состоялся товарищеский матч между «Виссел Кобе» и «Барселоной».

Каталонцы выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Франка Кессье и Эрика Гарсии.

Экс-полузащитник «Барсы» Андрес Иньеста провел на поле 80 минут. Для него это один из последних матчей в составе «Виссел Кобе». 1 июля испанец покинет клуб.

Товарищеский матч

Виссел Кобе (Япония) – Барселона (Испания) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кессье, 16; 0:2 – Гарсия, 19.

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