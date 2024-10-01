Иньеста объявит о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста 8 октября объявит о завершении профессиональной карьеры.

В своих соцсетях хавбек анонсировал объявление видеороликом, в котором художник рисует на стене портрет футболиста в форме «Барселоны» с перевернутым 8-м номером, напоминающим знак бесконечности, и надписью: «В мое будущее. 8 октября 2024 года».