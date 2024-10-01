Иньеста объявит о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста 8 октября объявит о завершении профессиональной карьеры.
В своих соцсетях хавбек анонсировал объявление видеороликом, в котором художник рисует на стене портрет футболиста в форме «Барселоны» с перевернутым 8-м номером, напоминающим знак бесконечности, и надписью: «В мое будущее. 8 октября 2024 года».
- 40-летний Иньеста в прошлом сезоне выступал за «Эмирейтс» из ОАЭ. До этого он пять сезонов провел в «Виссел Кобе».
- Большую часть карьеры Иньеста играл за «Барселону», в составе которой 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 9 раз становился чемпионом Испании и 6 раз – обладателем кубка страны. Также на его счету 7 побед в Суперкубке Испании, по 3 – в клубном ЧМ и Суперкубке УЕФА, по 1 – в чемпионате, Кубке и Суперкубке Японии.
- В сборной Испании Иньеста 1 раз выиграл чемпионат мира и дважды – Евро. Также он побеждал на чемпионатах Европы U-19 и U-16.