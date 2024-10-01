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    Иньеста объявит о завершении карьеры

    Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста 8 октября объявит о завершении профессиональной карьеры.

    В своих соцсетях хавбек анонсировал объявление видеороликом, в котором художник рисует на стене портрет футболиста в форме «Барселоны» с перевернутым 8-м номером, напоминающим знак бесконечности, и надписью: «В мое будущее. 8 октября 2024 года».

    • 40-летний Иньеста в прошлом сезоне выступал за «Эмирейтс» из ОАЭ. До этого он пять сезонов провел в «Виссел Кобе».
    • Большую часть карьеры Иньеста играл за «Барселону», в составе которой 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 9 раз становился чемпионом Испании и 6 раз – обладателем кубка страны. Также на его счету 7 побед в Суперкубке Испании, по 3 – в клубном ЧМ и Суперкубке УЕФА, по 1 – в чемпионате, Кубке и Суперкубке Японии.
    • В сборной Испании Иньеста 1 раз выиграл чемпионат мира и дважды – Евро. Также он побеждал на чемпионатах Европы U-19 и U-16.

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    Источник: Relevo

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    01.10.2024 12:18
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    Комментарии (2)
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    k611
    1727774837
    Карьера что надо. Есть чем похвастаться.
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    zigbert
    1727782365
    Иньеста, Хави и Месси творили чудеса в матчах за Барселону. Пожалуй самые счастливые времена были у каталонцев.
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