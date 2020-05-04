Бруну Фернандеш: «Трудно понять, почему Иньеста не получил «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался об игровых качествах хавбека «Виссел Кобэ» Андреса Иньесты.

«Мне нравилось следить за игрой Иньесты. Андрес – это смесь восьмерки и десятки. На этой позиции я могу играть лучше всего. Иньеста любит держать мяч, любит рисковать. Думаю, он был одним из лучших в мире.

Меня удивило, что Иньеста завершает карьеру без «Золотого мяча». Трудно понять, почему он не получил эту награду, учитывая количество выигранных трофеев», – сказал Фернандеш.