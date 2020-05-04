Бруну Фернандеш: «Трудно понять, почему Иньеста не получил «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался об игровых качествах хавбека «Виссел Кобэ» Андреса Иньесты.
«Мне нравилось следить за игрой Иньесты. Андрес – это смесь восьмерки и десятки. На этой позиции я могу играть лучше всего. Иньеста любит держать мяч, любит рисковать. Думаю, он был одним из лучших в мире.
Меня удивило, что Иньеста завершает карьеру без «Золотого мяча». Трудно понять, почему он не получил эту награду, учитывая количество выигранных трофеев», – сказал Фернандеш.
- Иньеста уехал в Азию в мае 2018 года.
- До этого испанец выступал только за «Барселону».
- Его лучший результат в голосовании за обладателя «Золотого мяча» – второе место в 2010 году.
Источник: Sky Sports