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    Бруну Фернандеш: «Трудно понять, почему Иньеста не получил «Золотой мяч»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался об игровых качествах хавбека «Виссел Кобэ» Андреса Иньесты.

    «Мне нравилось следить за игрой Иньесты. Андрес – это смесь восьмерки и десятки. На этой позиции я могу играть лучше всего. Иньеста любит держать мяч, любит рисковать. Думаю, он был одним из лучших в мире.

    Меня удивило, что Иньеста завершает карьеру без «Золотого мяча». Трудно понять, почему он не получил эту награду, учитывая количество выигранных трофеев», – сказал Фернандеш.

    • Иньеста уехал в Азию в мае 2018 года.
    • До этого испанец выступал только за «Барселону».
    • Его лучший результат в голосовании за обладателя «Золотого мяча» – второе место в 2010 году.

    Источник: Sky Sports

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