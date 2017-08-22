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    Подольски готовит заявление в суд на сайт, назвавшего его мигрантом

    Нападающий японского клуба «Виссел Кобэ» Лукас Подольски готовит исковое заявление в суд против лондонского сайта Breitbart. Журналисты данного электронного издания опубликовали фото футболиста в материале про нелегальных мигрантов.

    В данный момент уполномоченный юрист разбирается в деталях произошедшего. Что касается самого материала, опубликованного в интернете, ошибка исправлена, а фото – заменено. Сайт также принес свои извинения Подольски.

    Сам материал вышел под заголовком «Испанская банда полицейских перевозит мигрантов на гидроциклах». На одном из фото позади человека, управляющего гидроциклом, был изображен Подольски. Стоит отметить, что снимок был сделан в 2014 году во время чемпионата мира в Бразилии.

    Источник: BBC

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    22.08.2017 08:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 августа 2017, 10:04

      "Испанская банда полицейских" - заголовок всё сказал об этом издании.

      0
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 22 августа 2017, 09:53

      А банда полицейских молча курит в сторонке.)))

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 22 августа 2017, 08:42

      Опа на!!!

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