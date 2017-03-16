Матч против Англии станет для Подольски последним за сборную Германии

Нападающий «Галатасарая» Лукас Подольски повторно анонсировал завершение карьеры в сборной Германии. Последним матчем форварда в форме национальной команды станет товарищеская встреча против сборной Англии. Матч состоится 22 марта в Дортмунде.

Подольски выступал за главную команду стран ы с 2004 по 2016 год, дважды став бронзовым призером чемпионатов мира и Европы и завоевав золотые медали чемпионата мира-2014 в Бразилии. Игрок забил 48 голов в 129 матчах.

Ранее 31-летний футболист заявил о том, что летом перейдет в японский клуб.