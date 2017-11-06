Подольски хочет вернуться в «Кельн»

Нападающий японского клуба «Виссел Кобэ» Лукас Подольски рассчитывает когда-нибудь вернуться в «Кельн», за который он выступал ранее.

«Конечно, возвращение в «Кельн» всегда было и остается для меня актуальной темой. Вне зависимости от того, где я буду находиться. Надеюсь, что когда-нибудь мне удастся вернуться в этот клуб», – приводит слова футболиста Kicker.

Напомним, что Подольски выступал в составе «Кельна» с 2003 по 2006 год, а также с 2009 по 2012 год. Действующий контракт игрока с «Виссел Кобэ» рассчитан до 2019 года.