Подольски подписал контракт с клубом из Японии

за такую сумму мог и у нас поиграть в командах где есть еврокубки
Нападающий «Галатасарая» Лукас Подольски продолжит карьеру в Японии. Форвард подписал контракт с клубом «Виссел Кобэ». Детали соглашения не разглашаются.
По предварительным данным, трансфер бывшего игрока сборной Германии обошелся японскому клубу в 2,6 миллиона евро. Презентация футболиста пройдет 6 июля.
【シーズンシートオーナー限定「ポドルスキ選手 移籍加入記者会見」観覧者募集】— ヴィッセル神戸 (@vissel_kobe) 16 июня 2017 г.
※19歳以上の方が対象
※6/17（土）のハーフ申込＆お支払いまで対象
詳しくはこちらhttps://t.co/PvcWvGmSHa#vissel #poldi #WelcomePoldi pic.twitter.com/kBsCU6YG5m