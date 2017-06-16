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    Подольски подписал контракт с клубом из Японии

    Нападающий «Галатасарая» Лукас Подольски продолжит карьеру в Японии. Форвард подписал контракт с клубом «Виссел Кобэ». Детали соглашения не разглашаются.

    По предварительным данным, трансфер бывшего игрока сборной Германии обошелся японскому клубу в 2,6 миллиона евро. Презентация футболиста пройдет 6 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2017 12:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 16 июня 2017, 12:23

      за такую сумму мог и у нас поиграть в командах где есть еврокубки

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