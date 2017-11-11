Подольски: «После ЧМ-2018 мир снова заговорит о российских футболистах»

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски поделился воспоминаниями от игр с российской командой в отборочном турнире к ЧМ-2010.

По словам форварда, нынешняя сборная России способна добиться успеха на предстоящем чемпионате мира 2018 года.

– В отборочном турнире к чемпионату мира-2010 вы дважды играли против одной из лучших сборных России. Чем вам запомнилась та команда Гуса Хиддинка?

– Она была очень сильна! Мы оба раза победили с минимальной разницей в счете (2:1 и 1:0), матчи были равные. Я, признаться, не знаю, кто играет за вас сейчас, но тогда были потрясающие игроки, например Андрей Аршавин. Я играл с ним в «Арсенале», он – один из лучших российских футболистов за последние лет двадцать. Вратарь также очень сильный, Акинфеев. Возможно, нынешнее ваше поколение не так хорошо себя показывает, но предстоящий чемпионат мира – прекрасный шанс заявить о себе. Уверен, что после турнира мир снова заговорит о российских футболистах.