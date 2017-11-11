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  • Подольски: «После ЧМ-2018 мир снова заговорит о российских футболистах»

Подольски: «После ЧМ-2018 мир снова заговорит о российских футболистах»

11 ноября 2017, 08:44
8

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски поделился воспоминаниями от игр с российской командой в отборочном турнире к ЧМ-2010.

По словам форварда, нынешняя сборная России способна добиться успеха на предстоящем чемпионате мира 2018 года.

– В отборочном турнире к чемпионату мира-2010 вы дважды играли против одной из лучших сборных России. Чем вам запомнилась та команда Гуса Хиддинка?

– Она была очень сильна! Мы оба раза победили с минимальной разницей в счете (2:1 и 1:0), матчи были равные. Я, признаться, не знаю, кто играет за вас сейчас, но тогда были потрясающие игроки, например Андрей Аршавин. Я играл с ним в «Арсенале», он – один из лучших российских футболистов за последние лет двадцать. Вратарь также очень сильный, Акинфеев. Возможно, нынешнее ваше поколение не так хорошо себя показывает, но предстоящий чемпионат мира – прекрасный шанс заявить о себе. Уверен, что после турнира мир снова заговорит о российских футболистах.

Источник: Lenta
Россия. Премьер-лига Россия Аршавин Андрей Подольски Лукас
Комментарии (8)
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la verdad
1510381956
Как во многих вещах при этой власти, нашим футболистам важен процесс, а не результат. Зачем отбираться на ЧМ или ЧЕ, если играть на них в трусливый и беззубый футбол?
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BarStep
1510383739
Вежливо и политкорректно..., на всякий случай...
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serppion
1510385093
Интересно, сколько Лукасу отстегнули за такую приувеличенную похвалу?
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APchelov
1510387643
Оснований для того, чтобы заговорили, увы, нет. А те, кто мог бы засветиться, например, Заболотный или Лунёв, скорее всего, просидят на лавке
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Zorro 20
1510387673
Снова заговорят? А когда о них говорили.
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multiscan
1510388420
Может и заговорят, но с каким знаком? + или -?
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Pourport
1510394464
Или заговорит,или придет новая сотня анекдотов!XDDD
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