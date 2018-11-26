Иньеста и Подольски поучаствовали в потасовке в матче с «Симидзу С-Палс»

Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста и нападающий команды Лукас Подольски стали участниками потасовки на последних минутах матча 33-го тура Джей-Лиги с «Симидзу С-Палс» (3:3).

На 15-й компенсированной минуте арбитр встречи показал желтую карточку нападающему «Виссел Кобэ» Веллингтону. Бразилец остался недоволен и толкнул одного из соперников, тут же заработав второе предупреждение и спровоцировав массовую потасовку.

Удаление Веллингтона стало вторым в составе «Виссел Кобэ»: ранее поле за две желтые карточки покинул Наоюки Фудзита.