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    Иньеста и Подольски поучаствовали в потасовке в матче с «Симидзу С-Палс»

    Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста и нападающий команды Лукас Подольски стали участниками потасовки на последних минутах матча 33-го тура Джей-Лиги с «Симидзу С-Палс» (3:3).

    На 15-й компенсированной минуте арбитр встречи показал желтую карточку нападающему «Виссел Кобэ» Веллингтону. Бразилец остался недоволен и толкнул одного из соперников, тут же заработав второе предупреждение и спровоцировав массовую потасовку.

    Удаление Веллингтона стало вторым в составе «Виссел Кобэ»: ранее поле за две желтые карточки покинул Наоюки Фудзита.

    Источник: ESPN

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    26.11.2018 12:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 17:31

      На 15 компенсированной минуте.

      2
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 26 ноября 2018, 15:32

      Бросок кипера на газон зачётный вышел...

      0
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > Gerecht165 26 ноября 2018, 16:01

      Зачетная там только симуляция вратаря!

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > Vlad Mourinho 26 ноября 2018, 16:58

      Школа неймаренка...

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 ноября 2018, 14:36

      парни бьются за своих... ничего особенного

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 ноября 2018, 14:23

      Вот это страсти. Какое там Эль-Классико. А Иньеста не участвовал в потасовке в том смысле, котором можно было подумать, он всех разнимал и успокаивал.

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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 26 ноября 2018, 14:20

      Польди тот еще боец

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