Иньеста и Подольски поучаствовали в потасовке в матче с «Симидзу С-Палс»

На 15 компенсированной минуте.
Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста и нападающий команды Лукас Подольски стали участниками потасовки на последних минутах матча 33-го тура Джей-Лиги с «Симидзу С-Палс» (3:3).
На 15-й компенсированной минуте арбитр встречи показал желтую карточку нападающему «Виссел Кобэ» Веллингтону. Бразилец остался недоволен и толкнул одного из соперников, тут же заработав второе предупреждение и спровоцировав массовую потасовку.
Удаление Веллингтона стало вторым в составе «Виссел Кобэ»: ранее поле за две желтые карточки покинул Наоюки Фудзита.
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— ESPN FC (@ESPNFC) 25 ноября 2018 г.