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  • «Локомотив» был близок к покупке Фирмино, Мертенса, Подольски и Росицки

«Локомотив» был близок к покупке Фирмино, Мертенса, Подольски и Росицки

26 сентября 2018, 13:27
22

В «Локомотив» в предыдущие годы могли перейти такие футболисты, как Роберто Фирмино, Дрис Мертенс, Томаш Росицки и Лукас Подольски.

Об этом сообщил экс-спортивный директор железнодорожников Кирилл Котов. Он работал в московском клубе на протяжении пяти лет.

— Ольга Смородская рассказывала, что дважды подписывала Мертенса. Вы участвовали в переговорах?

— Во вторых — да. Все сорвалось, когда всплыл «Наполи». И Мертенс в итоге выбрал их. Если бы это не случилось, мы бы закрыли эту сделку.

— Что с Подольски?

— Когда Лукас играл в «Кельне», я лично к нему летал — и папарацци даже выложили кадры в прессу. Его выбор был сделан в пользу нас, но в последний момент на Подольски вышел «Арсенал», и он передумал. Хотя после игры, на которую я прилетал, мы обо всем договорились. Лукас даже снял майку «Кельна» — попросил передать президенту «Локомотива».

— Самый мощный трансфер, который срывался в последний момент?

— В 2012 году мы очень хотели Томаша Росицки. Его агент Павел Паска прилетал в Москву, мы практически обо всем договорились. Трансфер заблокировал Венгер, который сказал, что Росицки — его любимый игрок. Если не ошибаюсь, после этого «Арсенал» продлил с ним контракт.

Еще один случай — с Фирмино. Когда он играл в «Хоффенхайме», я летал на переговоры. Обсуждали его переход, сумма трансфера — около 9 миллионов евро. Внезапно представитель «Хоффенхайма» встал и вышел. Минут 15 его не было. Когда вернулся, сказал: «13 миллионов». Еще хотели бонусы, а это дополнительные 3-4 миллиона. Такие условия мы не потянули.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Подольски Лукас Росицки Томаш Мертенс Дрис Фирмино Роберто
Комментарии (22)
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Mazai-NN
1537958112
Ключевое слово "могли"...
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Тraumtanzеr
1537959488
А в итоге Боря Ротенберг за всех отдувается.
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zigbert
1537960046
Теперь это превратилось в рассказы "бывалых".
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ivanthebest
1537962476
Самый пожалуй громкий трансфер который сорвался и который никому не переплюнуть, это переход Роналду в Динамо, когда те закупались португальцами. И это реально могло случиться. Тогда Рон играл в МЮ, по-моему 2-ой сезон, ему предложили много бабла и сумма трансфера фигурировала в районе 30 лямов. Он даже вроде как хотел перейти, некоторое время хандрил, чтобы его отпустили, перевели того в дубль, но МЮ и Ферги не хотели его отпускать. После, даже Рон сам говорил, что у него были очень серьёзные переговоры с Динамо. По итогам Ферги прочистил Рону мозги и он остался. И это хорошо, иначе бы сейчас могло не быть того Рона которого мы все знаем.
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Всем привет, я тут время
1537963345
так то из серии что могли бы купить и Роналду с Мессии...трёп неоправданный! Очень в стиле локомотива...
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nik55
1537964863
бздюбу тоже хотела купить сборная Марса----и что ?
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Axe111
1537965681
Ой б** а так же месси, роналдо, зидана и х** знает кого ещё! !!!! Хватит пустоту публиковать
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Антибиотик
1537967232
Кто вылез?! Котов! Самый никчемный селекционер современности, которого Смородская устроила "по родственному" в Локомотив на охреневшую зарплату! Теперь этот умник может нести, что угодно, ему не привыкать. Вот же семейка, что бабка, что он, сколько времени уже прошло, а никак не успокоятся. Да не нужны вы, уголовники, никому! Ваш покровитель Якунин ушел из РЖД!
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Полная Канистра
1537969109
я типо один такой крутой везде вхож был и со всеми умел вести переговоры но всё в последний момент срывалось ? напиз...л очень красиво…… А в итоге вся его деятельность вся КОТУ под хвост не зря же фамилию имеет такую
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Artemka69
1537975652
Ключевые слова новости "был близок".И этим все сказано!!
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