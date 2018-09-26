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    «Локомотив» был близок к покупке Фирмино, Мертенса, Подольски и Росицки

    В «Локомотив» в предыдущие годы могли перейти такие футболисты, как Роберто Фирмино, Дрис Мертенс, Томаш Росицки и Лукас Подольски.

    Об этом сообщил экс-спортивный директор железнодорожников Кирилл Котов. Он работал в московском клубе на протяжении пяти лет.

    — Ольга Смородская рассказывала, что дважды подписывала Мертенса. Вы участвовали в переговорах?

    — Во вторых — да. Все сорвалось, когда всплыл «Наполи». И Мертенс в итоге выбрал их. Если бы это не случилось, мы бы закрыли эту сделку.

    — Что с Подольски?

    — Когда Лукас играл в «Кельне», я лично к нему летал — и папарацци даже выложили кадры в прессу. Его выбор был сделан в пользу нас, но в последний момент на Подольски вышел «Арсенал», и он передумал. Хотя после игры, на которую я прилетал, мы обо всем договорились. Лукас даже снял майку «Кельна» — попросил передать президенту «Локомотива».

    — Самый мощный трансфер, который срывался в последний момент?

    — В 2012 году мы очень хотели Томаша Росицки. Его агент Павел Паска прилетал в Москву, мы практически обо всем договорились. Трансфер заблокировал Венгер, который сказал, что Росицки — его любимый игрок. Если не ошибаюсь, после этого «Арсенал» продлил с ним контракт.

    Еще один случай — с Фирмино. Когда он играл в «Хоффенхайме», я летал на переговоры. Обсуждали его переход, сумма трансфера — около 9 миллионов евро. Внезапно представитель «Хоффенхайма» встал и вышел. Минут 15 его не было. Когда вернулся, сказал: «13 миллионов». Еще хотели бонусы, а это дополнительные 3-4 миллиона. Такие условия мы не потянули.

    Источник: Sport24

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    26.09.2018 13:27
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 сентября 2018, 23:12

      Все старье бы собрал. И так Семин игроков предпенсионного возраста вынужден брать, иначе - уголовка, как решила наша Дума.

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 26 сентября 2018, 18:27

      Ключевые слова новости "был близок".И этим все сказано!!

      1
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      Рейтинг: +550

      avera 26 сентября 2018, 17:39

      А ещё были переговоры с Месси и Роналду.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 сентября 2018, 16:38

      я типо один такой крутой везде вхож был и со всеми умел вести переговоры но всё в последний момент срывалось ? напиз...л очень красиво…… А в итоге вся его деятельность вся КОТУ под хвост не зря же фамилию имеет такую

      2
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 26 сентября 2018, 16:11

      в итоге что?Я тоже хотел купить себе месси и роалду в спартак...а они не захотели...(Про Эволюшен)

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 26 сентября 2018, 16:07

      Кто вылез?! Котов! Самый никчемный селекционер современности, которого Смородская устроила "по родственному" в Локомотив на охреневшую зарплату! Теперь этот умник может нести, что угодно, ему не привыкать. Вот же семейка, что бабка, что он, сколько времени уже прошло, а никак не успокоятся. Да не нужны вы, уголовники, никому! Ваш покровитель Якунин ушел из РЖД!

      5
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 26 сентября 2018, 15:41

      Ой б** а так же месси, роналдо, зидана и х** знает кого ещё! !!!! Хватит пустоту публиковать

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      Рейтинг: +8028

      nik55 26 сентября 2018, 15:27

      бздюбу тоже хотела купить сборная Марса----и что ?

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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 26 сентября 2018, 15:11

      Такиеже списки у половины клубов РПЛ

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 26 сентября 2018, 15:02

      так то из серии что могли бы купить и Роналду с Мессии...трёп неоправданный! Очень в стиле локомотива...

      3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Всем привет, я тут время 26 сентября 2018, 18:45

      Причем тут Локомотив? Этот зятек давно вылетел из клуба!

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