«Локомотив» был близок к покупке Фирмино, Мертенса, Подольски и Росицки

В «Локомотив» в предыдущие годы могли перейти такие футболисты, как Роберто Фирмино, Дрис Мертенс, Томаш Росицки и Лукас Подольски.

Об этом сообщил экс-спортивный директор железнодорожников Кирилл Котов. Он работал в московском клубе на протяжении пяти лет.

— Ольга Смородская рассказывала, что дважды подписывала Мертенса. Вы участвовали в переговорах?

— Во вторых — да. Все сорвалось, когда всплыл «Наполи». И Мертенс в итоге выбрал их. Если бы это не случилось, мы бы закрыли эту сделку.

— Что с Подольски?

— Когда Лукас играл в «Кельне», я лично к нему летал — и папарацци даже выложили кадры в прессу. Его выбор был сделан в пользу нас, но в последний момент на Подольски вышел «Арсенал», и он передумал. Хотя после игры, на которую я прилетал, мы обо всем договорились. Лукас даже снял майку «Кельна» — попросил передать президенту «Локомотива».

— Самый мощный трансфер, который срывался в последний момент?

— В 2012 году мы очень хотели Томаша Росицки. Его агент Павел Паска прилетал в Москву, мы практически обо всем договорились. Трансфер заблокировал Венгер, который сказал, что Росицки — его любимый игрок. Если не ошибаюсь, после этого «Арсенал» продлил с ним контракт.

Еще один случай — с Фирмино. Когда он играл в «Хоффенхайме», я летал на переговоры. Обсуждали его переход, сумма трансфера — около 9 миллионов евро. Внезапно представитель «Хоффенхайма» встал и вышел. Минут 15 его не было. Когда вернулся, сказал: «13 миллионов». Еще хотели бонусы, а это дополнительные 3-4 миллиона. Такие условия мы не потянули.