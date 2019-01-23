Подольски: «Сейчас дети с 7 лет тренируются, как профессионалы. Каждый думает, что его сын станет новым Месси или Роналду»

Экс-нападающий сборной Германии Лукас Подольски поделился мнением о подготовке молодых футболистов в школах.

«Я рад тому, что вырос на улице и играл в футбол на уличных площадках. Сегодня все совершенно по-другому – дети тренируются в профессиональном режиме уже с семи-десяти лет. Это сумасшествие.

Каждый родитель думает, что его сын обязательно станет профессиональным игроком и будет новым Подольски, Месси или Роналду», – цитирует 33-летнего немца Bulinews.