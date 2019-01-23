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    Подольски: «Сейчас дети с 7 лет тренируются, как профессионалы. Каждый думает, что его сын станет новым Месси или Роналду»

    Экс-нападающий сборной Германии Лукас Подольски поделился мнением о подготовке молодых футболистов в школах.

    «Я рад тому, что вырос на улице и играл в футбол на уличных площадках. Сегодня все совершенно по-другому – дети тренируются в профессиональном режиме уже с семи-десяти лет. Это сумасшествие.

    Каждый родитель думает, что его сын обязательно станет профессиональным игроком и будет новым Подольски, Месси или Роналду», – цитирует 33-летнего немца Bulinews.

    Источник: Bulinews

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    23.01.2019 20:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 23 января 2019, 22:03

      В этом нет смысла к 20 годам уже все ноги в хлам от тренинга... Если не ошибаюсь Месси сам попал в Барсу в 14 лет.

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      Рейтинг: +42

      Naginaykonkretno 23 января 2019, 21:20

      Почему нет

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