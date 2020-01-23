Подольски стал игроком «Антальяспора». Ранее в турецкий клуб перешел Кудряшов

Нападающий Лукас Подольски подписал контракт с «Антальяспором».
34-летний немец перешел в турецкий клуб на правах свободного агента, так как его контракт с «Виссел Кобэ» заканчивался 31 января.
- До «Виссел Кобэ» Подольски выступал за «Галатасарай».
- Также форвард играл за «Кельн», «Баварию» и лондонский «Арсенал».
- После 18 туров Суперлиги клуб из Антальи идет в зоне вылета, на 16-м месте.
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Источник: твиттер «Антальяспора»