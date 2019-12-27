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    Подольски стал игроком «Антальяспора». Ранее в турецкий клуб перешел Кудряшов

    Нападающий Лукас Подольски подписал контракт с «Антальяспором».

    34-летний немец перешел в турецкий клуб на правах свободного агента, так как его контракт с «Виссел Кобэ» заканчивался 31 января.

    «Антальяспор» презентовал Кудряшова

    Источник: твиттер «Антальяспора»

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