Подольски стал игроком «Антальяспора». Ранее в турецкий клуб перешел Кудряшов

Нападающий Лукас Подольски подписал контракт с «Антальяспором».
34-летний немец перешел в турецкий клуб на правах свободного агента, так как его контракт с «Виссел Кобэ» заканчивался 31 января.
- До «Виссел Кобэ» Подольски выступал за «Галатасарай».
- Также форвард играл за «Кельн», «Баварию» и лондонский «Арсенал».
- После 18 туров Суперлиги клуб из Антальи идет в зоне вылета, на 16-м месте.
«Антальяспор» презентовал Кудряшова
Willkommen – Welcome – Hoş Geldin @Podolski10 #BizAntalyasporuz pic.twitter.com/OcdBPHELBL— Antalyaspor (@Antalyaspor) 23 января 2020 г.