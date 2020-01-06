«Антальяспор» презентовал Кудряшова

«Антальяспор» провел презентацию новичка команды Федора Кудряшова.

Российский защитник заключил с турецким клубом контракт до лета 2021 года.

32-летний футболист присоединился к «Антальяспору» бесплатно в качестве свободного агента.

В декабре Кудряшов разорвал контракт с «Сочи». Руководство южан отказалось раскрывать причины ухода футболиста.

Кудряшов играл в Сочи с лета.

Интерес к игроку проявлял также швейцарский «Цюрих».

«Антальяспор» в чемпионате Турции идет в зоне вылета.