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«Антальяспор» презентовал Кудряшова

6 января 2020, 22:44
5

«Антальяспор» провел презентацию новичка команды Федора Кудряшова.

Российский защитник заключил с турецким клубом контракт до лета 2021 года.

32-летний футболист присоединился к «Антальяспору» бесплатно в качестве свободного агента.

  • В декабре Кудряшов разорвал контракт с «Сочи». Руководство южан отказалось раскрывать причины ухода футболиста.
  • Кудряшов играл в Сочи с лета.
  • Интерес к игроку проявлял также швейцарский «Цюрих».
  • «Антальяспор» в чемпионате Турции идет в зоне вылета.

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Публикация от text (@antalyaspor)

Источник: Инстаграм «Антальяспора»
Турция. Суперлига Антальяспор Кудряшов Федор
Комментарии (5)
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n1hat
1578340295
По рукам шлюшка пошла , лул)
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Авек плезир
1578345868
Непонятно, на кой федька уезжал из турции
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shurik45
1578346443
Удачи, Феде, в новом клубе.
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Lester84
1578348306
Аутсайдера РПЛ променял на аутсайдера турецкой лиги. Шило на мыло!
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zigbert
1578403934
Удачи Федору. Пусть у него все сложится в новом клубе.
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