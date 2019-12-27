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    «Антальяспор» презентовал Кудряшова

    «Антальяспор» провел презентацию новичка команды Федора Кудряшова.

    Российский защитник заключил с турецким клубом контракт до лета 2021 года.

    32-летний футболист присоединился к «Антальяспору» бесплатно в качестве свободного агента.

    • В декабре Кудряшов разорвал контракт с «Сочи». Руководство южан отказалось раскрывать причины ухода футболиста.
    • Кудряшов играл в Сочи с лета.
    • Интерес к игроку проявлял также швейцарский «Цюрих».
    • «Антальяспор» в чемпионате Турции идет в зоне вылета.

    text

    Публикация от text (@antalyaspor)

    Источник: Инстаграм «Антальяспора»

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    Сегодня, 22:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +108

      n1hat 11 минут назад

      По рукам шлюшка пошла , лул)

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