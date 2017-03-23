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    Подольски: «Сегодня я хочу поблагодарить всех»

    Нападающий сборной Германии Лукас Подольски поблагодарил болельщиков за поддержку. Товарищеский матч со сборной Англии стал для него последним в международной карьере.

    «Я хочу обратиться ко всем болельщикам и сказать спасибо тем, кто поддерживал меня на протяжении 13 лет выступлений за сборную. Также спасибо Немецкому футбольному союзу за заботу о команде. И, наконец, спасибо моей семье: родителям, жене и детям.

    Сегодня я хочу поблагодарить всех. Спасибо, Дортмунд, Кельн. Спасибо всей Германии», – приводит слова Подольски Sport1.de.

    Товарищеский матч Германия – Англия завершился победой немцев со счетом 1:0. Единственный гол забил Подольски.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2017 06:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 23 марта 2017, 09:12

      Гол-красавец забил. Так бы всегда забивал бы, а не по большим праздникам....

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