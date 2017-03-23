Подольски: «Сегодня я хочу поблагодарить всех»

Нападающий сборной Германии Лукас Подольски поблагодарил болельщиков за поддержку. Товарищеский матч со сборной Англии стал для него последним в международной карьере.

«Я хочу обратиться ко всем болельщикам и сказать спасибо тем, кто поддерживал меня на протяжении 13 лет выступлений за сборную. Также спасибо Немецкому футбольному союзу за заботу о команде. И, наконец, спасибо моей семье: родителям, жене и детям.

Сегодня я хочу поблагодарить всех. Спасибо, Дортмунд, Кельн. Спасибо всей Германии», – приводит слова Подольски Sport1.de.

Товарищеский матч Германия – Англия завершился победой немцев со счетом 1:0. Единственный гол забил Подольски.