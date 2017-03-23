Подольски дальним ударом принес Германии победу над Англией в своем последнем матче за сборную

В товарищеском матче сборная Германии на «Сигнал Идуна Парк» одержала победу над командой Англии с минимальным счетом 1:0.

Отметим, что единственный гол этой встречи на свой счет записал вышедший с капитанской повязкой Лукас Подольски, для которого данная игра стала последней за национальную команду. На 84-й минуте игрок был заменен, покинув поле под аплодисменты стадиона.

31-летний немец выступал за сборную Германии с 2004 года. За это время нападающий провел под знаменами национальной команды 130 матчей, в которых забил 49 голов.