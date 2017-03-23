Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Подольски дальним ударом принес Германии победу над Англией в своем последнем матче за сборную

    В товарищеском матче сборная Германии на «Сигнал Идуна Парк» одержала победу над командой Англии с минимальным счетом 1:0.

    Отметим, что единственный гол этой встречи на свой счет записал вышедший с капитанской повязкой Лукас Подольски, для которого данная игра стала последней за национальную команду. На 84-й минуте игрок был заменен, покинув поле под аплодисменты стадиона.

    31-летний немец выступал за сборную Германии с 2004 года. За это время нападающий провел под знаменами национальной команды 130 матчей, в которых забил 49 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2017 00:46
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      ToniMontana 23 марта 2017, 11:00

      лучшего и не пожелаешь...молодчага!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Пабло6 23 марта 2017, 10:58

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 23 марта 2017, 10:24

      Прекрасная жирная точка. Отличный гол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 23 марта 2017, 08:25

      да, очень хорошо получилось.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 23 марта 2017, 08:09

      Молодец Лукас, молодец! Достойно ушел, красиво. Именно так должны уходить хорошие и качественные игроки.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 23 марта 2017, 07:56

      Красиво закончил жаль что 50 гол не забил было бы эпично) ))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      kagorich 23 марта 2017, 07:44

      Роскошная плюха! Достойные проводы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 марта 2017, 06:40

      С такой игрой и с таким голом и уходить?
      Он что,ненормальный?
      В России первый парень на деревне был бы))))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 23 марта 2017, 05:58

      Красавчик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 марта 2017, 05:17

      Хороший игрок, даже в свои года на порядок лучше Игрочишки и КоКо

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Аид666 23 марта 2017, 08:11

      Не смей даже оскорблять Лукаса, таким не хорошим словом как кокорин. Для любого игрока это оскорбление когда его так называют.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11