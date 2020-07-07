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Лукас Подольски
Статистика
Лукас Подольски - статистика
Завершил карьеру
4 июня 1985 (41)
#10 | Нападающий
180 см | 75 кг
Германия
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Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Турция. Суперлига 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Турция. Суперлига 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Англия. Кубок 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Кубок Лиги 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Германия. Бундеслига 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Германия. Бундеслига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Германия. Бундеслига 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Германия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия
0 : 2
07.07.2016
Франция
Был в запасе
Чемпионат Европы, 1/4 финала
Германия
1 : 1
02.07.2016
Италия
Был в запасе
Чемпионат Европы, 1/8 финала
Германия
3 : 0
26.06.2016
Словакия
72' - 90'
Чемпионат Европы, 3 тур
Северная Ирландия
0 : 1
21.06.2016
Германия
Был в запасе
Чемпионат Европы, 2 тур
Германия
0 : 0
16.06.2016
Польша
Был в запасе
Чемпионат Европы, 1 тур
Германия
2 : 0
12.06.2016
Украина
Был в запасе
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