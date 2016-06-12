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    Лукас Подольски - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Лукас
    Фамилия Подольски
    Команда Виссел Кобэ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 июня 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Германия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2016 Был в запасе Германия 0:2 Франция
    02.07.2016 Был в запасе Германия 1:1
    (6:5)п    		 Италия
    26.06.2016 72' -90' Германия 3:0 Словакия
    21.06.2016 Был в запасе Северная Ирландия 0:1 Германия
    16.06.2016 Был в запасе Германия 0:0 Польша
    12.06.2016 Был в запасе Германия 2:0 Украина
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