Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2016 Турция. Суперлига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Турция. Суперлига 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Кубок Лиги 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008