Лукас Подольски - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Подольски
|Команда
|Виссел Кобэ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Подольски
|Команда
|Виссел Кобэ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Германия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2016
|Был в запасе
|Германия
|0:2
|Франция
|02.07.2016
|Был в запасе
|Германия
|1:1
(6:5)п
|Италия
|26.06.2016
|72' -90'
|Германия
|3:0
|Словакия
|21.06.2016
|Был в запасе
|Северная Ирландия
|0:1
|Германия
|16.06.2016
|Был в запасе
|Германия
|0:0
|Польша
|12.06.2016
|Был в запасе
|Германия
|2:0
|Украина