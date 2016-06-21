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Расписание матчей
Евро-2024
Северная Ирландия - Германия
Северная Ирландия - Германия: обзор матча 21 июня 2016
Северная Ирландия
21.06.2016, вторник, 19:00
Чемпионат Европы, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Германия
29'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Германия
Замена
Н. МакГинн
️️️️
К. Эванс
84'
76'
Замена
Б. Хеведес
️️️️
Д. Боатенг
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Д. Уорд
70'
69'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
С. Хедира
Замена
К. Лафферти
️️️️
К. Вашингтон
59'
55'
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Гетце
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
5
Джонни Эванс
ЛЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
18
Аарон Хьюз
ПЗ
16
Оливер Норвуд
ОП
8
Стивен Дэвис
(К)
ЦП
13
Корри Эванс
ЦП
19
Джейми Уорд
ПП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Германия
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Марио Гетце
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Северная Ирландия
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Германия
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
15
Юлиан Вайгль
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
3-3-3-1
1
МакГоверн
14
Даллас
4
Маколи
20
Кэткарт
5
Эванс
16
Норвуд
18
Хьюз
8
Дэвис
13
Эванс
19
Уорд
11
Вашингтон
3-1-2-2-2
1
Нойер
5
Хуммельс
17
Боатенг
3
Хектор
6
Киммих
8
Кроос
6
Хедира
10
Озил
11
Гетце
13
Мюллер
23
Гомес
13
Эванс
7
МакГинн
7
МакГинн
13
Эванс
19
Уорд
21
Магеннис
21
Магеннис
19
Уорд
11
Вашингтон
10
Лафферти
10
Лафферти
11
Вашингтон
17
Боатенг
4
Хеведес
4
Хеведес
17
Боатенг
11
Гетце
9
Шюррле
9
Шюррле
11
Гетце
6
Хедира
7
Швайнштайгер
7
Швайнштайгер
6
Хедира
Остались в запасе
Северная Ирландия
Германия
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
15
Юлиан Вайгль
ОП
10
Лукас Подольски
ЛВ
19
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Уилл Григг
ЦФ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
15
Юлиан Вайгль
ОП
10
Лукас Подольски
ЛВ
19
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Северная Ирландия - Германия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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