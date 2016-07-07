Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Франция
Германия - Франция: обзор матча 07 июля 2016
Германия
07.07.2016, четверг, 22:00
Чемпионат Европы, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Франция
45+2'
А. Гризманн (П)
72'
А. Гризманн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Франция
90'
+2
Замена
Й. Кабай
️️️️
А. Гризманн
Замена
Л. Сане
️️️️
Б. Швайнштайгер
79'
78'
Замена
А. Жиньяк
️️️️
О. Жиру
75'
Желтая карточка
Н. Канте
72'
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
71'
Замена
Н. Канте
️️️️
Д. Пайет
Замена
М. Гетце
️️️️
Э. Джан
67'
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
Д. Боатенг
61'
Травма
Д. Боатенг
60'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
50'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Гризманн
Желтая карточка
М. Озил
45'
+1
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
45'
+1
43'
Желтая карточка
П. Эвра
Желтая карточка
Э. Джан
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
7
Бастиан Швайнштайгер
(К)
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Месут Озил
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Франция
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЛП
6
Поль Погба
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Германия
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
15
Юлиан Вайгль
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
11
Марио Гетце
АП
19
Лерой Сане
ПВ
23
Марио Гомес
ЦФ
Франция
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Нойер
3
Хектор
4
Хеведес
17
Боатенг
23
Джан
7
Швайнштайгер
6
Киммих
8
Кроос
7
Дракслер
10
Озил
13
Мюллер
4-3-1-2
1
Льорис
19
Санья
5
Умтити
21
Косиельни
3
Эвра
6
Погба
17
Сиссоко
14
Матюиди
8
Пайет
9
Жиру
7
Гризманн
17
Боатенг
2
Мустафи
2
Мустафи
17
Боатенг
23
Джан
11
Гетце
11
Гетце
23
Джан
7
Швайнштайгер
19
Сане
19
Сане
7
Швайнштайгер
8
Пайет
13
Канте
13
Канте
8
Пайет
7
Гризманн
6
Кабай
6
Кабай
7
Гризманн
9
Жиру
10
Жиньяк
10
Жиньяк
9
Жиру
Остались в запасе
Германия
Франция
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Юлиан Вайгль
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
7
Кингсли Коман
ЛВ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Юлиан Вайгль
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
23
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
7
Кингсли Коман
ЛВ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Германия - Франция
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Россия 1
Новости команд
Все
Германия
Франция
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
Вчера, 14:28
5
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Лига наций. Германия Клоппа поставила на колени Хави и его Нидерланды (5:0)
17 ноября
2
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
Вчера, 14:28
5
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Игроки Франции не стали слушать Зидана после матча
16 ноября
2
Раскрыт соперник Инфантино на выборах президента ФИФА
16 ноября
8
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+