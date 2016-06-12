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Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Украина
Германия - Украина: обзор матча 12 июня 2016
Германия
12.06.2016, воскресенье, 22:00
Чемпионат Европы, группа C, 1 тур
2 : 0
Завершен
Украина
19'
Ш. Мустафи
90+2'
Б. Швайнштайгер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Украина
ГОЛ! 2:0!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
М. Озил
90'
+2
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
М. Гетце
90'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Ю. Дракслер
78'
74'
Замена
А. Зинченко
️️️️
В. Коваленко
68'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
66'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Р. Зозуля
ГОЛ! 1:0!
Ш. Мустафи
Пас отдал
Т. Кроос
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Сами Хедира
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Марио Гетце
АП
10
Месут Озил
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
(К)
ЛЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ОП
9
Виктор Коваленко
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Германия
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
15
Юлиан Вайгль
ОП
23
Эмре Джан
ОП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
23
Марио Гомес
ЦФ
Украина
23
Никита Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
14
Руслан Ротань
ЦП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
15
Филипп Будковский
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-2-3-1
1
Нойер
3
Хектор
2
Мустафи
17
Боатенг
4
Хеведес
6
Хедира
8
Кроос
7
Дракслер
10
Озил
11
Гетце
13
Мюллер
4-2-3-1
12
Пятов
17
Федецкий
20
Ракицкий
3
Хачериди
13
Шевчук
6
Степаненко
5
Сидорчук
7
Ярмоленко
9
Коваленко
10
Коноплянка
8
Зозуля
11
Гетце
7
Швайнштайгер
7
Швайнштайгер
11
Гетце
7
Дракслер
9
Шюррле
9
Шюррле
7
Дракслер
9
Коваленко
17
Зинченко
17
Зинченко
9
Коваленко
8
Зозуля
11
Селезнев
11
Селезнев
8
Зозуля
Остались в запасе
Германия
Украина
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
15
Юлиан Вайгль
ОП
23
Эмре Джан
ОП
10
Лукас Подольски
ЛВ
19
Лерой Сане
ПВ
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
21
Александр Караваев
ПЗ
23
Никита Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
2
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
14
Руслан Ротань
ЦП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
15
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
15
Юлиан Вайгль
ОП
23
Эмре Джан
ОП
10
Лукас Подольски
ЛВ
19
Лерой Сане
ПВ
23
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Караваев
ПЗ
23
Никита Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
2
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
14
Руслан Ротань
ЦП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
15
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Михаил Фоменко
Статистика матча Германия - Украина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
Первый канал, МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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