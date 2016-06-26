Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Словакия
Германия - Словакия: обзор матча 26 июня 2016
Германия
26.06.2016, воскресенье, 19:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Словакия
8'
Д. Боатенг
43'
М. Гомес
63'
Ю. Дракслер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Словакия
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Куцка
84'
Замена
К. Салата
️️️️
Н. Гьембер
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
С. Хедира
76'
Замена
Б. Хеведес
️️️️
Д. Боатенг
72'
Замена
Л. Подольски
️️️️
Ю. Дракслер
72'
Желтая карточка
М. Хуммельс
67'
64'
Замена
С. Шестак
️️️️
М. Дуриш
ГОЛ! 3:0!
Ю. Дракслер
Пас отдал
М. Хуммельс
63'
Желтая карточка
Й. Киммих
46'
46'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
В. Вайсс
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Пас отдал
Ю. Дракслер
43'
Пенальти не реализован!
М. Озил
14'
13'
Желтая карточка
М. Шкртел
ГОЛ! 1:0!
Д. Боатенг
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Сами Хедира
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Месут Озил
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
(К)
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЛВ
13
Патрик Грошовски
ОП
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Германия
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
15
Юлиан Вайгль
ОП
23
Эмре Джан
ОП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марио Гетце
АП
19
Лерой Сане
ПВ
Словакия
1
Ян Муха
ВР
12
Ян Новота
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
10
Мирослав Стох
ЦП
18
Душан Швенто
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
22
Виктор Пековски
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Адам Немец
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Нойер
3
Хектор
17
Боатенг
5
Хуммельс
6
Киммих
6
Хедира
8
Кроос
7
Дракслер
10
Озил
13
Мюллер
23
Гомес
3-3-2-1-1
23
Козачик
3
Шкртел
4
Дюрица
6
Гьембер
2
Пекарик
13
Грошовски
14
Шкриньяр
19
Куцка
17
Гамшик
7
Вайсс
21
Дуриш
17
Боатенг
4
Хеведес
4
Хеведес
17
Боатенг
6
Хедира
7
Швайнштайгер
7
Швайнштайгер
6
Хедира
7
Дракслер
10
Подольски
10
Подольски
7
Дракслер
6
Гьембер
16
Салата
16
Салата
6
Гьембер
7
Вайсс
6
Грегуш
6
Грегуш
7
Вайсс
21
Дуриш
9
Шестак
9
Шестак
21
Дуриш
Остались в запасе
Германия
Словакия
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
15
Юлиан Вайгль
ОП
23
Эмре Джан
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марио Гетце
АП
19
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Йоахим Лев
8
Ондрей Дуда
АП
1
Ян Муха
ВР
12
Ян Новота
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
10
Мирослав Стох
ЦП
18
Душан Швенто
ЦП
22
Виктор Пековски
ЦП
20
Роберт Мак
ЛВ
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
15
Юлиан Вайгль
ОП
23
Эмре Джан
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марио Гетце
АП
19
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
1
Ян Муха
ВР
12
Ян Новота
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
10
Мирослав Стох
ЦП
18
Душан Швенто
ЦП
22
Виктор Пековски
ЦП
20
Роберт Мак
ЛВ
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Ян Козак
Статистика матча Германия - Словакия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
Первый канал
Новости команд
Все
Германия
Словакия
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Лига наций. Германия Клоппа поставила на колени Хави и его Нидерланды (5:0)
17 ноября
2
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Лига наций. Германия Клоппа поставила на колени Хави и его Нидерланды (5:0)
17 ноября
2
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+