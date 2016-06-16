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Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Польша
Германия - Польша: обзор матча 16 июня 2016
Германия
16.06.2016, четверг, 22:00
Чемпионат Европы, группа C, 2 тур
0 : 0
Завершен
Польша
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Польша
90'
+2
Желтая карточка
С. Пешко
87'
Замена
С. Пешко
️️️️
К. Гросицки
80'
Замена
Б. Капустка
️️️️
Я. Блащиковски
76'
Замена
Т. Йодловиц
️️️️
К. Мачиньски
Замена
М. Гомес
️️️️
Ю. Дракслер
72'
Желтая карточка
Д. Боатенг
67'
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Гетце
66'
55'
Желтая карточка
К. Гросицки
45'
Желтая карточка
К. Мачиньски
Желтая карточка
М. Озил
34'
Желтая карточка
С. Хедира
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
(К)
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Сами Хедира
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Михал Пождан
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
5
Кшиштоф Мачиньски
ОП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
(К)
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
15
Юлиан Вайгль
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Эмре Джан
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
23
Марио Гомес
ЦФ
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
23
Филип Стажиньски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
13
Мариуш Степински
ЦФ
4-2-3-1
1
Нойер
3
Хектор
5
Хуммельс
17
Боатенг
4
Хеведес
6
Хедира
8
Кроос
7
Дракслер
11
Гетце
10
Озил
13
Мюллер
4-2-2-2
22
Фабиански
20
Пищек
15
Глик
3
Енджейчик
2
Пождан
10
Крыховяк
5
Мачиньски
16
Блащиковски
11
Гросицки
7
Милик
9
Левандовски
11
Гетце
9
Шюррле
9
Шюррле
11
Гетце
7
Дракслер
23
Гомес
23
Гомес
7
Дракслер
5
Мачиньски
6
Йодловиц
6
Йодловиц
5
Мачиньски
11
Гросицки
17
Пешко
17
Пешко
11
Гросицки
16
Блащиковски
8
Капустка
8
Капустка
16
Блащиковски
Остались в запасе
Германия
Польша
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Юлиан Вайгль
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Эмре Джан
ОП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
19
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Йоахим Лев
23
Филип Стажиньски
ЦП
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
13
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Юлиан Вайгль
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Эмре Джан
ОП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
19
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
23
Филип Стажиньски
ЦП
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
13
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Адам Навалка
Статистика матча Германия - Польша
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Помощники судьи:
Сандер ван Рукел
Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
Резервный судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
Россия 1
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