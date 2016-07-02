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Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Италия
Германия - Италия: обзор матча 02 июля 2016
Германия
02.07.2016, суббота, 22:00
Чемпионат Европы, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Италия
65'
М. Озил
78'
Л. Бонуччи (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Италия
ГОЛ!
Й. Хектор
6:5
Пенальти не реализован!
М. Дармиан
ГОЛ!
Д. Боатенг
5:5
ГОЛ!
М. Де Шильо
4:5
ГОЛ!
Й. Киммих
4:4
ГОЛ!
М. Пароло
3:4
ГОЛ!
М. Хуммельс
3:3
ГОЛ!
Э. Джаккерини
2:3
Пенальти не реализован!
Б. Швайнштайгер
Пенальти не реализован!
Л. Бонуччи
ГОЛ!
Ю. Дракслер
2:2
Пенальти не реализован!
Г. Пелле
Пенальти не реализован!
М. Озил
ГОЛ!
А. Барцальи
1:2
Пенальти не реализован!
Т. Мюллер
Пенальти не реализован!
С. Дзадза
ГОЛ!
Т. Кроос
1:1
ГОЛ!
Л. Инсинье
0:1
120'
+1
Замена
С. Дзадза
️️️️
Д. Кьеллини
113'
Желтая карточка
Э. Джаккерини
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
112'
107'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Эдер
91'
Желтая карточка
Г. Пелле
Желтая карточка
М. Хуммельс
90'
85'
Замена
М. Дармиан
️️️️
А. Флоренци
85'
Травма
А. Флоренци
78'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Бонуччи
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Гомес
72'
Травма
М. Гомес
69'
ГОЛ! 1:0!
М. Озил
Пас отдал
Й. Хектор
65'
59'
Желтая карточка
М. Пароло
57'
Желтая карточка
М. Де Шильо
56'
Желтая карточка
С. Стураро
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
С. Хедира
16'
Травма
С. Хедира
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Сами Хедира
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Месут Озил
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Стефано Стураро
ОП
18
Марко Пароло
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
17
Эдер
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
15
Юлиан Вайгль
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
11
Марио Гетце
АП
19
Лерой Сане
ПВ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Федерико Маркетти
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
20
Федерико Бернардески
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
3
Хектор
5
Хуммельс
17
Боатенг
4
Хеведес
6
Киммих
6
Хедира
8
Кроос
10
Озил
13
Мюллер
23
Гомес
3-3-2-2
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
3
Кьеллини
2
Де Шильо
14
Стураро
24
Флоренци
18
Пароло
23
Джаккерини
9
Пелле
17
Эдер
23
Гомес
7
Дракслер
7
Дракслер
23
Гомес
6
Хедира
7
Швайнштайгер
7
Швайнштайгер
6
Хедира
24
Флоренци
13
Дармиан
13
Дармиан
24
Флоренци
17
Эдер
10
Инсинье
10
Инсинье
17
Эдер
3
Кьеллини
7
Дзадза
7
Дзадза
3
Кьеллини
Остались в запасе
Германия
Италия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
15
Юлиан Вайгль
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марио Гетце
АП
10
Лукас Подольски
ЛВ
19
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Йоахим Лев
1
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Федерико Маркетти
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Федерико Бернардески
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
15
Юлиан Вайгль
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марио Гетце
АП
10
Лукас Подольски
ЛВ
19
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Федерико Маркетти
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Федерико Бернардески
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Германия - Италия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Матмут-Атлантик
Где смотреть матч:
Первый канал
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