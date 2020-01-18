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Подольски согласился перейти в «Антальяспор»

18 января 2020, 23:57

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски вскоре должен стать футболистом турецкого «Антальяспора». По сведениям Fanatik, завтра, 19 января, игрок прибудет в Анталью, встретится с руководством клуба и подпишет контракт.

Принципиальное согласие на трансфер Подольски уже дал. Последним его клубом был японский «Виссел Кобэ».

  • Подольски выступал за «Виссел Кобэ» с 2017 года.
  • 34-летний немец провел за японский клуб 61 матч и забил 17 голов.
  • С 2015 по 2017 год Подольски выступал за турецкий «Галатасарай».

Источник: Fanatik
Германия. Бундеслига Турция. Суперлига Антальяспор Подольски Лукас
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