Подольски согласился перейти в «Антальяспор»

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски вскоре должен стать футболистом турецкого «Антальяспора». По сведениям Fanatik, завтра, 19 января, игрок прибудет в Анталью, встретится с руководством клуба и подпишет контракт.

Принципиальное согласие на трансфер Подольски уже дал. Последним его клубом был японский «Виссел Кобэ».