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    Подольски согласился перейти в «Антальяспор»

    Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски вскоре должен стать футболистом турецкого «Антальяспора». По сведениям Fanatik, завтра, 19 января, игрок прибудет в Анталью, встретится с руководством клуба и подпишет контракт.

    Принципиальное согласие на трансфер Подольски уже дал. Последним его клубом был японский «Виссел Кобэ».

    • Подольски выступал за «Виссел Кобэ» с 2017 года.
    • 34-летний немец провел за японский клуб 61 матч и забил 17 голов.
    • С 2015 по 2017 год Подольски выступал за турецкий «Галатасарай».

    Источник: Fanatik

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    18.01.2020 23:57
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