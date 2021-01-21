Подольски – о продолжении карьеры в РПЛ: «Ничего нельзя исключать. Открыт для предложений»

Нападающий турецкого «Антальяспора» Лукас Подольски рассказал, что может продолжить карьеру в РПЛ.

— Возможно, летом увидим вас в каком-нибудь российском клубе?

— В футболе ничего нельзя исключать. Все знают, что летом у меня заканчивается контракт с нынешним клубом, я открыт для всех предложений, после чего выберу лучшее для себя и своей семьи. Несколько вариантов уже есть, посмотрим, где окажусь летом.

Подольски вчера побывал на тренировке «Динамо» на сборе в Анталье.

Больше всего матчей в карьере Подольски провел за «Кельн».

Немец – чемпион мира 2014 года.

Подольски: «Переговоры с «Локомотивом» велись, я встречался со Смородской»