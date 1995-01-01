Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    Подольски – о продолжении карьеры в РПЛ: «Ничего нельзя исключать. Открыт для предложений»

    Нападающий турецкого «Антальяспора» Лукас Подольски рассказал, что может продолжить карьеру в РПЛ.

    — Возможно, летом увидим вас в каком-нибудь российском клубе?

    — В футболе ничего нельзя исключать. Все знают, что летом у меня заканчивается контракт с нынешним клубом, я открыт для всех предложений, после чего выберу лучшее для себя и своей семьи. Несколько вариантов уже есть, посмотрим, где окажусь летом.

    • Подольски вчера побывал на тренировке «Динамо» на сборе в Анталье.
    • Больше всего матчей в карьере Подольски провел за «Кельн».
    • Немец – чемпион мира 2014 года.

    Подольски: «Переговоры с «Локомотивом» велись, я встречался со Смородской»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:35
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82117
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru