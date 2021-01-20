Подольски: «Переговоры с «Локомотивом» велись, я встречался со Смородской»

Нападающий турецкого «Антальяспора» Лукас Подольски подтвердил, что мог пополнить «Локомотив». Это было при президенте Ольге Смородской.

– Вы сами когда-нибудь могли перейти в «Динамо»?

– Я точно мог перейти в «Локомотив». Переговоры действительно велись, я встречался с президентом клуба, это была женщина. Знаю, что для «Динамо» «Локомотив» один из принципиальных соперников. Что касается вашего клуба, я не уверен на 100%, но мне кажется что-то было. Возможно, агент говорил, что есть интерес. Но конкретное предложение от российских клубов и встреча у меня была только с «Локомотивом».

При этом с российским футболом знаком не понаслышке. Играл и против сборной, и против ваших клубов в еврокубках. Я выступал вместе с Андреем Аршавиным, сейчас играю с Фeдором Кудряшовым. Так что более-менее ориентируюсь.