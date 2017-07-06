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    Подольски перешел в японский клуб «Виссел Кобе»

    Известный немецкий нападающий Лукас Подольски официально представлен в качестве игрока японского клуба «Виссел Кобэ». 32-летний футболист перешел из «Галатасарая», за который он выступал в прошлом сезоне. Детали сделки и срок контракта не разглашаются. В «Виссел Кобэ» бывший нападающий сборной Германии будет выступать под 10-м номером.

    По некоторым данным сумма трансфера составила 2,6 миллиона евро. Контракт Подольски с «Галатасараем» был рассчитан до середины 2018 года.

    Источник: Twitter

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    06.07.2017 10:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 5 августа 2017, 13:46

      Это конец, скорее всего поближе к Китаю в надежде,что оттуда поступит хорошее предложение.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июля 2017, 15:53

      Лукас - классный форвард . И в Японии конечно не затеряется . Будем следить .

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > dok66 5 августа 2017, 13:45

      Классные форварды в Японию не попадают

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 6 июля 2017, 14:04

      Ну это уже не футбол, а зарабатывание денег в чистом виде.
      Хотя я за Германию болею и Лукаса уважаю...

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 июля 2017, 13:06

      Спортивную составляющую своей карьеры Лукас сконструировал, теперь можно с достоинством поиграть и в дальних землях!... Интересный и долгоиграющий игрок, который оставил только хорошее впечатление своим выступлением...

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