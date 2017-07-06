Подольски перешел в японский клуб «Виссел Кобе»

Это конец, скорее всего поближе к Китаю в надежде,что оттуда поступит хорошее предложение.
Известный немецкий нападающий Лукас Подольски официально представлен в качестве игрока японского клуба «Виссел Кобэ». 32-летний футболист перешел из «Галатасарая», за который он выступал в прошлом сезоне. Детали сделки и срок контракта не разглашаются. В «Виссел Кобэ» бывший нападающий сборной Германии будет выступать под 10-м номером.
По некоторым данным сумма трансфера составила 2,6 миллиона евро. Контракт Подольски с «Галатасараем» был рассчитан до середины 2018 года.
続いて行われた記者会見では、— Ｊリーグ (@J_League) 6 июля 2017 г.
背番号10のユニフォームをお披露目✨
サプライズケーキの登場にスマイル@vissel_kobe @Podolski10 #Poldi #WelcomePoldi #Ｊリーグ pic.twitter.com/kFkiV3F4y8