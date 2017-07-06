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Подольски перешел в японский клуб «Виссел Кобе»

6 июля 2017, 10:20
6

Известный немецкий нападающий Лукас Подольски официально представлен в качестве игрока японского клуба «Виссел Кобэ». 32-летний футболист перешел из «Галатасарая», за который он выступал в прошлом сезоне. Детали сделки и срок контракта не разглашаются. В «Виссел Кобэ» бывший нападающий сборной Германии будет выступать под 10-м номером.

По некоторым данным сумма трансфера составила 2,6 миллиона евро. Контракт Подольски с «Галатасараем» был рассчитан до середины 2018 года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Турция. Суперлига Трансферы Галатасарай Виссел Кобе Подольски Лукас
Комментарии (6)
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insider_retro
1499335565
Спортивную составляющую своей карьеры Лукас сконструировал, теперь можно с достоинством поиграть и в дальних землях!... Интересный и долгоиграющий игрок, который оставил только хорошее впечатление своим выступлением...
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DeutschlandUberAlles
1499339078
Ну это уже не футбол, а зарабатывание денег в чистом виде. Хотя я за Германию болею и Лукаса уважаю...
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dok66
1499345637
Лукас - классный форвард . И в Японии конечно не затеряется . Будем следить .
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Den Bull
1501930004
Это конец, скорее всего поближе к Китаю в надежде,что оттуда поступит хорошее предложение.
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