Подольски перешел в японский клуб «Виссел Кобе»

Известный немецкий нападающий Лукас Подольски официально представлен в качестве игрока японского клуба «Виссел Кобэ». 32-летний футболист перешел из «Галатасарая», за который он выступал в прошлом сезоне. Детали сделки и срок контракта не разглашаются. В «Виссел Кобэ» бывший нападающий сборной Германии будет выступать под 10-м номером.

По некоторым данным сумма трансфера составила 2,6 миллиона евро. Контракт Подольски с «Галатасараем» был рассчитан до середины 2018 года.