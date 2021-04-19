Подольски: «Суперлига – оскорбление моих убеждений. Разочарован, что в ней участвуют мои бывшие клубы»

Бывший футболист «Интера», «Арсенала» и сборной Германии Лукас Подольски прокомментировал создание Суперлиги.
«Сегодня я проснулся от безумных новостей. Это оскорбление моих убеждений: футбол – это счастье, свобода, страсть, болельщики, и он для всех.
Этот проект отвратителен, несправедлив, и я разочарован, что в нем участвуют мои бывшие клубы. Боритесь с этим! Остановите Суперлигу», – написал Подольски в твиттере.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Свое участие в новом турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- «Бавария» и «Боруссия» Д отказались от участия в Суперлиге.
Источник: твиттер Лукаса Подольски