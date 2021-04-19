Подольски: «Суперлига – оскорбление моих убеждений. Разочарован, что в ней участвуют мои бывшие клубы»

Бывший футболист «Интера», «Арсенала» и сборной Германии Лукас Подольски прокомментировал создание Суперлиги.

«Сегодня я проснулся от безумных новостей. Это оскорбление моих убеждений: футбол – это счастье, свобода, страсть, болельщики, и он для всех.

Этот проект отвратителен, несправедлив, и я разочарован, что в нем участвуют мои бывшие клубы. Боритесь с этим! Остановите Суперлигу», – написал Подольски в твиттере.