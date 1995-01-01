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    Подольски: «Суперлига – оскорбление моих убеждений. Разочарован, что в ней участвуют мои бывшие клубы»

    Бывший футболист «Интера», «Арсенала» и сборной Германии Лукас Подольски прокомментировал создание Суперлиги.

    «Сегодня я проснулся от безумных новостей. Это оскорбление моих убеждений: футбол – это счастье, свобода, страсть, болельщики, и он для всех.

    Этот проект отвратителен, несправедлив, и я разочарован, что в нем участвуют мои бывшие клубы. Боритесь с этим! Остановите Суперлигу», – написал Подольски в твиттере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Лукаса Подольски

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1438

      DMитрий 21 минуту назад

      Лукас молодец, ждем пополнение в команде.

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