«Бавария» и «Боруссия» Д отказались от участия в Суперлиге Европы

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил, что клуб не войдет в число участников Суперлиги Европы.
Он сообщил, что второй член Ассоциации европейских клубов от Германии – «Бавария» – также не намерена присоединяться к новому турниру.
«Члены правления Ассоциации европейских клубов (ECA) в воскресенье вечером провели видеоконференцию и подтвердили, что решение правления, принятое в прошлую пятницу, остается в силе.
Это решение означает, что клубы выступают за осуществление запланированной УЕФА реформы Лиги чемпионов. Члены правления ECA решительно отвергли планы по созданию Суперлиги», – сказал Ватцке.
- Свое участие в новом турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Старт Суперлиги Европы запланирован на август 2021 года.
Источник: Официальный сайт дортмундской «Боруссии»