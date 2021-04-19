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  • «Бавария» и «Боруссия» Д отказались от участия в Суперлиге Европы

«Бавария» и «Боруссия» Д отказались от участия в Суперлиге Европы

19 апреля 2021, 12:32
11

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил, что клуб не войдет в число участников Суперлиги Европы.

Он сообщил, что второй член Ассоциации европейских клубов от Германии – «Бавария» – также не намерена присоединяться к новому турниру.

«Члены правления Ассоциации европейских клубов (ECA) в воскресенье вечером провели видеоконференцию и подтвердили, что решение правления, принятое в прошлую пятницу, остается в силе.

Это решение означает, что клубы выступают за осуществление запланированной УЕФА реформы Лиги чемпионов. Члены правления ECA решительно отвергли планы по созданию Суперлиги», – сказал Ватцке.

Источник: Официальный сайт дортмундской «Боруссии»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Бавария
Комментарии (11)
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Maxi_7
1618825043
Бавария как всегда осторожна, чтобы в случае если что пойдет не так не навлечь на себя гнев немецкой футбольной федерации и УЕФА... на деле же, когда суперлига будет сверхуспешна, а это будет неизбежно, Бавария потом подтянется).
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neveldomha
1618825113
Немцы, прежде всего, подумали о своей стране и о своих болельщиках. Молодцы.
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Fusballer
1618825636
Зенит, Спартак и Тамбов тоже отказались! Инфа 100 процентов! А Семак даже от лиги чемпионов отказался!
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Пельш 1
1618825782
Немцам респект!
Ответить
vladik12
1618826583
Респект.
Ответить
Алехсбургер.
1618827682
"das ist in Ordnung" Гут,епта))
Ответить
sochi-2013
1618828015
При всей двойственности отношения к немцам, они заслуживают уважения.
Ответить
RUBINTATAR
1618856953
Без Баварии это уже не турнир.
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zigbert
1618922870
Может быть поступок Баварии заставит задуматься и другим ведущим лигам?
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