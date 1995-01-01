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    «Бавария» и «Боруссия» Д отказались от участия в Суперлиге Европы

    Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил, что клуб не войдет в число участников Суперлиги Европы.

    Он сообщил, что второй член Ассоциации европейских клубов от Германии – «Бавария» – также не намерена присоединяться к новому турниру.

    «Члены правления Ассоциации европейских клубов (ECA) в воскресенье вечером провели видеоконференцию и подтвердили, что решение правления, принятое в прошлую пятницу, остается в силе.

    Это решение означает, что клубы выступают за осуществление запланированной УЕФА реформы Лиги чемпионов. Члены правления ECA решительно отвергли планы по созданию Суперлиги», – сказал Ватцке.

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    Источник: Официальный сайт дортмундской «Боруссии»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5517

      vladik12 9 минут назад

      Респект.

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      Рейтинг: +2955

      Semenycch 15 минут назад

      Мда, немцам не откажешь в прозорливости, чего не скажешь об Испанцах, Итальянцах и Англичанах.

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      Рейтинг: +724

      Пельш 1 23 минуты назад

      Немцам респект!

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      Рейтинг: +3183

      Fusballer 25 минут назад

      Зенит, Спартак и Тамбов тоже отказались! Инфа 100 процентов! А Семак даже от лиги чемпионов отказался!

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      Рейтинг: +2671

      neveldomha 34 минуты назад

      Немцы, прежде всего, подумали о своей стране и о своих болельщиках. Молодцы.

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      Рейтинг: +999

      Maxi_7 35 минут назад

      Бавария как всегда осторожна, чтобы в случае если что пойдет не так не навлечь на себя гнев немецкой футбольной федерации и УЕФА... на деле же, когда суперлига будет сверхуспешна, а это будет неизбежно, Бавария потом подтянется).

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