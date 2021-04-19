«Бавария» и «Боруссия» Д отказались от участия в Суперлиге Европы

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил, что клуб не войдет в число участников Суперлиги Европы.

Он сообщил, что второй член Ассоциации европейских клубов от Германии – «Бавария» – также не намерена присоединяться к новому турниру.

«Члены правления Ассоциации европейских клубов (ECA) в воскресенье вечером провели видеоконференцию и подтвердили, что решение правления, принятое в прошлую пятницу, остается в силе.

Это решение означает, что клубы выступают за осуществление запланированной УЕФА реформы Лиги чемпионов. Члены правления ECA решительно отвергли планы по созданию Суперлиги», – сказал Ватцке.