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    ⚡ 12 топ-клубов Европы подтвердили участие в Суперлиге

    В ночь на понедельник было официально объявлено о создании Суперлиги Европы.

    Свое участие в турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Они будут основателями соревнования.

    Ожидается, что до старта первого розыгрыша Суперлиги к ней присоединятся еще три команды. Всего планируется 20 участников.

    • Матчи турнира намерены проводить посреди недели вместо ЛЧ и ЛЕ.
    • Старт Суперлиги Европы запланирован на август 2021 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт Суперлиги Европы

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    Сегодня, 07:31
    Комментарии36
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      Рейтинг: +5516

      vladik12 2 минуты назад

      Сепаратисты.

      0
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      Рейтинг: +4572

      Давид59 4 минуты назад

      ФИФА и УЕФА давно знали об этих планах. И вместо того, чтобы вести переговоры они сразу начали с ультиматума. Посмотрим, что выйдет.

      0
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      Рейтинг: +641

      ZEVS71 16 минут назад

      Фифа запретит этим командам и их игрокам выступать в других турнирах. Игрок не сможет годами играть за сборную, переходить в другой клуб кроме суперлиги. Месси и Рональду мы не увидим на чемпионате мира и Европы как впрочем и многих других лучших игроков

      0
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      Рейтинг: +19945

      bset 26 минут назад

      Перес: Мы решили пригласить Зенит в Суперлигу
      Семак: РПЛ для нас важнее матчей в Суперлиге

      4
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      Рейтинг: +12537

      Garrincha58 > bset 22 минуты назад

      а что Газпром же мечтает создать супер европейский клуб да и Лукойл мог бы тоже вот две команды от России но что скажут там на верху?

      0
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      Рейтинг: +12537

      Garrincha58 28 минут назад

      перемены! нам нужны перемены! время такое бабло правит миром всё возможно будем посмотреть что из этого выйдет но нашим клубам ничего не грозит нас там не ждут и теперь можно спокойно перейти на весну-осень как и было раньше, а что касается ФИФА и УЕФА так они по сопротивляются и согласятся выдвинут свои требования будут переговоры и придут к взаимовыгодному сотрудничеству ибо деньги ещё никто не отменял

      0
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      Рейтинг: +46728

      portero 33 минуты назад

      Да чтоб эта хрень обанкротилась сразу...

      2
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      Рейтинг: +12537

      Garrincha58 > portero 25 минут назад

      навряд ли у этих алигархов столько бабла что они могут лет десять спокойно содержать эту лигу даже себе в убыток думаю если у них всё получится то будет надолго может навсегда

      0
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      Рейтинг: +1231

      Ziklop > Garrincha58 14 минут назад

      они хотят хапать всё бабло от футбола, так что если не будет эта суперафера давать денег они забьют на неё.

      0
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      Рейтинг: +153

      Янвapь 69 48 минут назад

      Железнодорожные креозотные страпоны готовы хоть сейчас, но только если вместе с Левниковым и Вилковым. Правда там им будут очень мешать растянутые "лопухи", за которые их затащили в ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +2525

      PAREVG. > Янвapь 69 3 минуты назад

      Там Локо делать нечего, как впрочем, всем нашим командам.

      0
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      Рейтинг: +47

      I'll be back 1 час назад

      "Бомбардир" опомнись.
      Хватит всякую хрень репостить.
      Источник: Твиттер Фабрицио Романо.
      В моём Триппевиттере круче новости есть.
      Например "Башкирский мёд подорожал вчера"

      0
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      Рейтинг: +1621

      almanev > I'll be back 58 минут назад

      Уже изменили источник

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      Рейтинг: +47

      I'll be back > almanev 39 минут назад

      Однохренственно. Бомбардир копирует новости с жёлтых сайтов.

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      Рейтинг: +2666

      neveldomha 1 час назад

      Закрыть это мероприятие можно очень просто. Запретить права на показ всех соревнований в рамках фифа, тем тв компаниям, которые транслируют эту денежную клоаку. Санкции в отношении стадионов и т.д. и т.п. За неделю все это недоразумение можно уничтожить на корню.

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      Рейтинг: +2173

      Mister_Tomsk > neveldomha 59 минут назад

      а можно навредить вооообще всем)

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      Рейтинг: +1621

      almanev 1 час назад

      Они там, походу, *** дались, дойдет до того, что они будут играть ТОЛЬКО в своей суперлиге, во всё, что под эгидой УЕФА, их не пустят.

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