⚡ 12 топ-клубов Европы подтвердили участие в Суперлиге

В ночь на понедельник было официально объявлено о создании Суперлиги Европы.
Свое участие в турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Они будут основателями соревнования.
Ожидается, что до старта первого розыгрыша Суперлиги к ней присоединятся еще три команды. Всего планируется 20 участников.
- Матчи турнира намерены проводить посреди недели вместо ЛЧ и ЛЕ.
- Старт Суперлиги Европы запланирован на август 2021 года.
Источник: Сайт Суперлиги Европы