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⚡ 12 топ-клубов Европы подтвердили участие в Суперлиге

19 апреля 2021, 07:31
118

В ночь на понедельник было официально объявлено о создании Суперлиги Европы.

Свое участие в турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Они будут основателями соревнования.

Ожидается, что до старта первого розыгрыша Суперлиги к ней присоединятся еще три команды. Всего планируется 20 участников.

  • Матчи турнира намерены проводить посреди недели вместо ЛЧ и ЛЕ.
  • Старт Суперлиги Европы запланирован на август 2021 года.

Источник: Сайт Суперлиги Европы
Европа Реал Барселона Атлетико Ювентус Милан Интер Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Ливерпуль Челси Тоттенхэм Арсенал
Комментарии (118)
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SpartakFirst064
1618808407
Это уже будет совсем другой футбол, спортивный принцип уходит в прошлое, междусобойчик самых богатых,,,,
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slavа0508
1618809480
Что это значит???а значит что большинство стран будут оторваны от большого футбола , и по сути не будет возможности увидеть свой клуб в игре против Барсы,Реала и так далее,,,интерес к футболу будет скорее всего в большинстве стран будет падать,,,Все еврокубки будут второсортными турнирами,,,
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SpartakFirst064
1618810449
Это революция в футболе , если это событие состоится то полностью изменит весь европейский футбол да и не только европейский, Для нас это конечно плохо и не только для нас а для всех стран кроме Испании , Англии, Италии ,ну может ещё и Германии, в остальных больше чем уверен футбол будет затухать и ещё менее прибыльным будет,,,
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portero
1618812617
Да чтоб эта хрень обанкротилась сразу...
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kazak161
1618815675
Лига только для высших рас ,где нет черных и белых , только у кого голубая кровь и белая кость!
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NewLife
1618816433
Вместо этой дешевки синит создаст свою суперпупер лигу вместе с сочи, оренбургом, иранцами, белорусами и казахами.
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NewLife
1618819461
Эта затея кончится провалом, поскольку футбол это не только шоу, за которое тв платит огромные деньги, но и спорт, соревнование. Через пару лет люди поймут, что им интереснее борьба, начинающаяся в нац лигах и затем на просторах Европы, а не только цирк. Примеры есть: это провальные балеты на льду по сравнению с чемпионатами по фигурному катанию.
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777+
1618831947
Создание СЛ - это масло масленное, это черная икра каждый день, которая надоест через месяц - другой! Игры типа Реал - Ливерпуль или МС - Барса - это пик, вершина, вишенка на торте, а не повседневка! Если в России собрать московские команды + Зенит в один отдельный турнир что мы получим? - Еще большее падение мастерства футболистов в регионах, развал регионального футбола и лишение нас смотреть такие классные игры как Спартак - Уфа!!!
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shahor
1618844029
Позитивнейшая новость для любителей высококлассного футбола-просто праздник!НБА и НХЛ,да и КХЛ тому лучшие тому иллюстрации.
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dazo52
1618844364
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный сайт с инфой fi-n1.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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