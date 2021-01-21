Подольски: «Футбол в России отставал по популярности от хоккея, но теперь выйдет вперед»

Нападающий турецкого «Антальяспора» Лукас Подольски поделился мнением об уровне российского футбола.

«От вашей страны у меня только положительные впечатления. Надеюсь, ЧМ-2018 дал импульс футболу в стране. И если он отставал по популярности от хоккея, то теперь выйдет вперед.

В России много сильных клубов, лига высоко в таблице коэффициентов УЕФА, «Зенит» в последние годы полон амбиций, в Москве клубы всегда сильны, сейчас «Ростов» прибавляет.

У вас шесть-семь команд претендуют на первое место, чемпион постоянно меняется, это интересно», – рассказал Подольски в интервью «Спорт-Экспрессу».

Подольски вчера побывал на тренировке «Динамо» на сборе в Анталье.

Больше всего матчей в карьере Подольски провел за «Кельн».

Немец – чемпион мира 2014 года.

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