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  • Подольски: «Футбол в России отставал по популярности от хоккея, но теперь выйдет вперед»

Подольски: «Футбол в России отставал по популярности от хоккея, но теперь выйдет вперед»

21 января 2021, 17:23
6

Нападающий турецкого «Антальяспора» Лукас Подольски поделился мнением об уровне российского футбола.

«От вашей страны у меня только положительные впечатления. Надеюсь, ЧМ-2018 дал импульс футболу в стране. И если он отставал по популярности от хоккея, то теперь выйдет вперед.

В России много сильных клубов, лига высоко в таблице коэффициентов УЕФА, «Зенит» в последние годы полон амбиций, в Москве клубы всегда сильны, сейчас «Ростов» прибавляет.

У вас шесть-семь команд претендуют на первое место, чемпион постоянно меняется, это интересно», – рассказал Подольски в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • Подольски вчера побывал на тренировке «Динамо» на сборе в Анталье.
  • Больше всего матчей в карьере Подольски провел за «Кельн».
  • Немец – чемпион мира 2014 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Антальяспор Подольски Лукас
Комментарии (6)
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Психинквизитор
1611240090
когда ж хоккей популярнее был?он Россию с Финляндией не попутал?
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Вомбат
1611246533
Он имел в виду не популярность хоккея, а его важность для страны. Но попал пальцевм в небо. Футбол в России как раз после ЧМ начал особенно быстро рушиться. Хоккей тоже подгнивает, но не так быстро как футбол. Вот уже и в таблице коэффициентов УЕФА место России не такое высокое (а скоро будет и вовсе низкое), и Зенит уже не полон амбиций, а проигрывает все еврокубковые матчи, не считая это провалом, и в Москве клубы не так сильны, как были, и Ростов так "прибавляет", что вылетел от израильской команды.
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sobaka120982
1611249375
В перед хоккея??? Этого ни будет ни когда.... наивный
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Hektor 84
1611305503
Кто и сколько заплатил ему за этот бред?
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