Кудряшов публично извинился перед Подольски за то, что назвал его лентяем

Защитник сборной России и «Антальяспора» Федор Кудряшов опубликовал пост в отношении своего партнера Лукаса Подольски. Ранее россиянин назвал немца лентяем.
«Приношу свои извинения Подольски за фразу в интервью. По-русски мы часто говорим «лентяй», чувствуя большой потенциал человека. Иногда он не реализовывается. Приношу извинения всем, кого обидела фраза. Лукас, ценю тебя как профессионала!» – написал Кудряшов.
«Давай», – ответил в комментариях Подольски по-русски.
- Подольски брал чемпионат мира в 2014 году.
- Больше всего матчей в карьере он провел за «Кельн».
- «Антальяспор» идет в Суперлиге на 10-м месте.
Источник: инстаграм Федора Кудряшова