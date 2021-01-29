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    Кудряшов публично извинился перед Подольски за то, что назвал его лентяем

    Защитник сборной России и «Антальяспора» Федор Кудряшов опубликовал пост в отношении своего партнера Лукаса Подольски. Ранее россиянин назвал немца лентяем.

    «Приношу свои извинения Подольски за фразу в интервью. По-русски мы часто говорим «лентяй», чувствуя большой потенциал человека. Иногда он не реализовывается. Приношу извинения всем, кого обидела фраза. Лукас, ценю тебя как профессионала!» – написал Кудряшов.

    «Давай», – ответил в комментариях Подольски по-русски.

    • Подольски брал чемпионат мира в 2014 году.
    • Больше всего матчей в карьере он провел за «Кельн».
    • «Антальяспор» идет в Суперлиге на 10-м месте.

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    Источник: инстаграм Федора Кудряшова

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    29.01.2021 23:43
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