Кудряшов публично извинился перед Подольски за то, что назвал его лентяем

Защитник сборной России и «Антальяспора» Федор Кудряшов опубликовал пост в отношении своего партнера Лукаса Подольски. Ранее россиянин назвал немца лентяем.

«Приношу свои извинения Подольски за фразу в интервью. По-русски мы часто говорим «лентяй», чувствуя большой потенциал человека. Иногда он не реализовывается. Приношу извинения всем, кого обидела фраза. Лукас, ценю тебя как профессионала!» – написал Кудряшов.

«Давай», – ответил в комментариях Подольски по-русски.