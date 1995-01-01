«Виссел Кобэ» назначил Иньесту капитаном вместо Подольски. Испанец перешел в клуб год назад

Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста получил капитанскую повязку. Ранее это звание принадлежало нападающему Лукасу Подольски.
Испанец перешел в японский клуб в статусе свободного агента летом 2018 года из «Барселоны».
- В этом сезоне 34-летний футболист провел за «Виссел Кобэ» семь матчей в Джей-лиге, записав в свой актив три голевые передачи.
- Иньеста – девятикратный чемпион Примеры в составе «Барселоны», четырехкратный победитель Лиги чемпионов. Со сборной Испании хавбек дважды выиграл чемпионат Европы и один раз – чемпионат мира.