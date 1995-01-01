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    «Виссел Кобэ» назначил Иньесту капитаном вместо Подольски. Испанец перешел в клуб год назад

    Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста получил капитанскую повязку. Ранее это звание принадлежало нападающему Лукасу Подольски.

    Испанец перешел в японский клуб в статусе свободного агента летом 2018 года из «Барселоны».

    • В этом сезоне 34-летний футболист провел за «Виссел Кобэ» семь матчей в Джей-лиге, записав в свой актив три голевые передачи.
    • Иньеста – девятикратный чемпион Примеры в составе «Барселоны», четырехкратный победитель Лиги чемпионов. Со сборной Испании хавбек дважды выиграл чемпионат Европы и один раз – чемпионат мира.

    Источник: Твиттер «Виссел Кобэ»

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