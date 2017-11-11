Подольски заявил, что был близок к переходу в «Локомотив»

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски признался, что в 2012 году мог перейти в «Локомотив». Форвард подчеркнул, что отказался от переезда в Россию из-за предложения лондонского «Арсенала».

«Я действительно был к этому близок. Мой агент встречался с руководством клуба, мы ездили в Россию, они посещали Германию, но в конце концов я получил предложение от «Арсенала» и решил перейти туда.

Все-таки английская Премьер-лига – одна из лучших в мире, шанс поиграть там выпадает не каждому», – сказал Подольски.