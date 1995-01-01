Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|55
|Цур Ассаф
|Вра
|24
|5
|0
|0
|0
|0
|-
|1
|Лория Георгий
|Вра
|37
|3
|0
|0
|1
|0
|€ 0.4 млн.
|26
|Рисванис Спирос
|Защ
|29
|7
|0
|0
|3
|0
|€ 0.7 млн.
|7
|Коррейя Андерсон
|Защ
|31
|6
|0
|0
|2
|0
|€ 0.3 млн.
|3
|Антониадес Мариос
|Защ
|32
|5
|0
|0
|1
|0
|-
|44
|Корреа Павлос
|Защ
|24
|3
|0
|0
|1
|0
|-
|25
|Гушбауэр Йозеф
|Пол
|32
|8
|0
|1
|2
|0
|€ 0.8 млн.
|18
|Попович Денис
|Пол
|33
|8
|2
|1
|1
|0
|€ 1 млн.
|4
|Артиматас Костакис
|Пол
|29
|7
|1
|0
|2
|0
|-
|10
|Христодулопулос Лазарос
|Пол
|36
|6
|4
|0
|1
|0
|€ 0.4 млн.
|19
|Амбарцумян Оганес
|Пол
|32
|6
|0
|1
|1
|0
|-
|74
|Варда Амр
|Пол
|29
|6
|0
|1
|1
|0
|€ 1.5 млн.
|30
|Авраам Андреас
|Пол
|35
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|48
|Иоанну Михалис
|Пол
|22
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|21
|Бусуладжич Азер
|Пол
|31
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|15
|Качарава Ника
|Нап
|29
|5
|0
|2
|0
|0
|€ 0.35 млн.
|9
|Лафферти Кайл
|Нап
|35
|3
|0
|0
|1
|0
|€ 0.65 млн.
|20
|Кальцас Николаос
|Нап
|32
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|77
|Христофи Деметрис
|Нап
|34
|2
|1
|0
|0
|0
|-
|8
|Рушиас Онисифорос
|Нап
|30
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|23
|Кико
|Защ
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|42
|Хацимицис Николас
|Защ
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.05 млн.
|32
|Нинуа Ника
|Пол
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|88
|Хрисостому Андреас
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.25 млн.
|20
|Уорис Маджид
|Нап
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|Нинга Касимир
|Нап
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 11, нападающих: 7