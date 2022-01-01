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Главная
Кипр. Первый дивизион
Команды
Анортосис
Состав
€ 4 млн
Анортосис - состав команды
Ларнака
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
Антонис Пападопулос
Сайт:
http://www.anorthosisfc.com/index.php
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
28
Карлстрем Якоб
Вра
29
€ 0.75 млн
1
Панайи Костас
Вра
31
€ 0.15 млн
22
Сержиу Константинос
Защ
25
€ 0.35 млн
31
Бергстрем Эмиль
Защ
33
€ 0.2 млн
5
Кико
Защ
33
€ 0.2 млн
33
Шаттин Тобиас
Защ
29
€ 0.175 млн
54
Charalampos Michalas
Защ
-
2
Simranjit Thandi
Защ
-
47
Andreas Karamanolis
Защ
-
9
Да Крус Алессио
Пол
29
€ 0.5 млн
88
Хрисостому Андреас
Пол
25
€ 0.35 млн
48
Иоанну Михалис
Пол
26
€ 0.225 млн
8
ван Нифф Йоэлл
Пол
33
€ 0.2 млн
4
Артиматас Костакис
Пол
33
€ 0.2 млн
23
Кателарис Фанос
Пол
30
€ 0.125 млн
90
Безус Роман
Пол
35
€ 0.05 млн
36
Stijn Middendorp
Пол
-
18
Stephanos Charalambous
Пол
-
30
Agustín Rodríguez
Пол
-
70
Илия Мариос
Нап
30
€ 0.25 млн
7
Киш Тамаш
Нап
25
€ 0.225 млн
11
Теодору Димитриос
Нап
29
€ 0.15 млн
21
Лопеш Рафаэль
Нап
35
€ 0.1 млн
44
Nemanja Tošić
Нап
-
50
Dimitrianos Tzouliou
Нап
-
10
Juan Pablo Ramírez
Нап
-
15
Luís da Silva
Нап
-
11
D. Babacar
Нап
-
25
Mijo Caktas
Нап
-
32
Elián Sosa
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 10, нападающих: 11
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