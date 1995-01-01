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    Анортосис - состав

    Город Ларнака
    Дивизион Кипр-Первый Дивизион
    Сайт http://www.anorthosisfc.com/index.php
    Стадион Антонис Пападопулос
    Тренер Темури Кецбая
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    55 Цур Ассаф Израиль Вра 24 5 0 0 0 0 -
    1 Лория Георгий Грузия Вра 37 3 0 0 1 0 € 0.4 млн.
    26 Рисванис Спирос Греция Защ 29 7 0 0 3 0 € 0.7 млн.
    7 Коррейя Андерсон Бразилия Защ 31 6 0 0 2 0 € 0.3 млн.
    3 Антониадес Мариос Кипр Защ 32 5 0 0 1 0 -
    44 Корреа Павлос Кипр Защ 24 3 0 0 1 0 -
    25 Гушбауэр Йозеф Чехия Пол 32 8 0 1 2 0 € 0.8 млн.
    18 Попович Денис Словения Пол 33 8 2 1 1 0 € 1 млн.
    4 Артиматас Костакис Кипр Пол 29 7 1 0 2 0 -
    10 Христодулопулос Лазарос Греция Пол 36 6 4 0 1 0 € 0.4 млн.
    19 Амбарцумян Оганес Армения Пол 32 6 0 1 1 0 -
    74 Варда Амр Египет Пол 29 6 0 1 1 0 € 1.5 млн.
    30 Авраам Андреас Кипр Пол 35 2 0 0 0 0 -
    48 Иоанну Михалис Кипр Пол 22 2 0 0 0 0 -
    21 Бусуладжич Азер Босния и Герцеговина Пол 31 1 0 0 0 0 -
    15 Качарава Ника Грузия Нап 29 5 0 2 0 0 € 0.35 млн.
    9 Лафферти Кайл Северная Ирландия Нап 35 3 0 0 1 0 € 0.65 млн.
    20 Кальцас Николаос Греция Нап 32 3 0 0 0 0 € 0.6 млн.
    77 Христофи Деметрис Кипр Нап 34 2 1 0 0 0 -
    8 Рушиас Онисифорос Кипр Нап 30 2 0 0 1 0 -
    23 Кико Португалия Защ 30 - - - - - -
    42 Хацимицис Николас Кипр Защ 19 - - - - - € 0.05 млн.
    32 Нинуа Ника Грузия Пол 23 - - - - - -
    88 Хрисостому Андреас Кипр Пол 22 - - - - - € 0.25 млн.
    20 Уорис Маджид Гана Нап 31 - - - - - -
    29 Нинга Касимир Чад Нап 29 - - - - - -
    Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 11, нападающих: 7
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