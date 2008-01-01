Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
|2 тур
|26 августа, суббота
|20:00
|3 тур
|1 сентября, пятница
|20:00
|4 тур
|16 сентября, суббота
|00:00
|8 тур
|21 октября, суббота
|00:00
|9 тур
|28 октября, суббота
|00:00
|15 тур
|16 декабря, суббота
|00:00
|16 тур
|22 декабря, пятница
|00:00
|17 тур
|2 января, вторник
|00:00
|21 тур
|27 января, суббота
|00:00
|22 тур
|30 января, вторник
|00:00