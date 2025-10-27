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Кипр. Первый дивизион
Команды
Анортосис
Новости
€ 4 млн
Анортосис - новости команды
Ларнака
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
Антонис Пападопулос
Сайт:
http://www.anorthosisfc.com/index.php
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Таблица
Клуб Черышева и Савина сохранил место в элите чемпионата Кипра
11 мая
1
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет
2025.10.27 20:52
Крыховяк нашел новый клуб в Европе
2024.09.28 16:57
1
Кокорин – вне заявки «Ариса» на ближайший матч
2023.03.07 13:47
1
Кокорин находится в шаге от перехода в «Арис» («СЭ»)
2022.08.30 22:33
2
Джано покинул «Анортосис» и ждет предложений от других команд
2020.07.14 14:19
11
Джано может перейти в тбилисское «Динамо»
2020.05.21 23:55
1
Экс-игрок «Спартака» Джано может перейти в батумское «Динамо»
2020.05.14 21:47
2
Джано: «Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов. Даже в такой команде, как «Наполи»
2020.04.09 23:46
7
Джано получил разрыв связки колена и не сыграет в Лиге наций
2020.03.11 15:28
14
Джано: «Федун мне сказал: «Из-за травм ты растерял форму, но я желаю тебе удачи»
2020.02.07 18:22
5
Джано: «При Кононове я понял, что это уже не тот «Спартак»
2020.02.07 17:33
22
Джано: «Анортосис» стремится стать чемпионом. Это соответствует моим целям»
2020.01.23 06:18
2
Фото
«Анортосис» объявил о подписании Джано
2020.01.22 23:23
2
«Чемпионат»: Джано подписал контракт с «Анортосисом»
2020.01.22 21:27
2
Metaratings: Джано прибыл на Кипр для подписания контракта с «Анортосисом»
2020.01.22 16:45
3
Джано может перейти в кипрский «Анортосис»
2020.01.21 21:55
4
Фото
Экс-хавбек «Краснодара» Лаборде вернулся в кипрский «Анортосис»
2018.07.25 07:17
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