Metaratings: Джано прибыл на Кипр для подписания контракта с «Анортосисом»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе сейчас находится на Кипре.

В ближайшее время грузинский игрок подпишет контракт с «Анортосисом», сообщает Metaratings. На решение Джано повлияло то, что кипрский клуб тренирует экс-игрок сборной Грузии Темури Кецбая.

Во вторник «Спартак» объявил о расторжении контракта с Джано.

В составе московской команды игрок провел 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов.

«Анортосис» лидирует в чемпионате Кипра по итогам 15 туров.

Джано: «Да, наши пути разошлись. Но «Спартак» навсегда останется в моем сердце»