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  • Metaratings: Джано прибыл на Кипр для подписания контракта с «Анортосисом»

Metaratings: Джано прибыл на Кипр для подписания контракта с «Анортосисом»

22 января 2020, 16:45
3

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе сейчас находится на Кипре.

В ближайшее время грузинский игрок подпишет контракт с «Анортосисом», сообщает Metaratings. На решение Джано повлияло то, что кипрский клуб тренирует экс-игрок сборной Грузии Темури Кецбая.

  • Во вторник «Спартак» объявил о расторжении контракта с Джано.
  • В составе московской команды игрок провел 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов.
  • «Анортосис» лидирует в чемпионате Кипра по итогам 15 туров.

Джано: «Да, наши пути разошлись. Но «Спартак» навсегда останется в моем сердце»

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Анортосис Спартак Джано Кецбая Темури
Комментарии (3)
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vka1970
1579701833
Удачи.
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SIRIUS 2002
1579708721
там получится без травм..
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vova.galeev
1579713942
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