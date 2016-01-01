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    Metaratings: Джано прибыл на Кипр для подписания контракта с «Анортосисом»

    Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе сейчас находится на Кипре.

    В ближайшее время грузинский игрок подпишет контракт с «Анортосисом», сообщает Metaratings. На решение Джано повлияло то, что кипрский клуб тренирует экс-игрок сборной Грузии Темури Кецбая.

    • Во вторник «Спартак» объявил о расторжении контракта с Джано.
    • В составе московской команды игрок провел 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов.
    • «Анортосис» лидирует в чемпионате Кипра по итогам 15 туров.

    Джано: «Да, наши пути разошлись. Но «Спартак» навсегда останется в моем сердце»

    Источник: Metaratings.ru

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