«Желаем крепкого здоровья и успехов». «Спартак» подтвердил расторжение контракта с Джано

Хавбек «Спартака» Джано Ананидзе покидает московский клуб.
«ФК «Спартак-Москва» и 27-летний полузащитник Джано Ананидзе расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон. Мы желаем Джано крепкого здоровья и успехов!» – сообщается на сайте клуба.
- 27-летний грузин провел шесть матчей в РПЛ в этом сезоне.
- Джано перешел в «Спартак» в 2007 году.
- Суммарно футболист провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 голевых передач.
«Чемпионат»: Джано расторг контракт со «Спартаком»
Источник: Официальный сайт «Спартака»