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    «Желаем крепкого здоровья и успехов». «Спартак» подтвердил расторжение контракта с Джано

    Хавбек «Спартака» Джано Ананидзе покидает московский клуб.

    «ФК «Спартак-Москва» и 27-летний полузащитник Джано Ананидзе расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон. Мы желаем Джано крепкого здоровья и успехов!» – сообщается на сайте клуба.

    • 27-летний грузин провел шесть матчей в РПЛ в этом сезоне.
    • Джано перешел в «Спартак» в 2007 году.
    • Суммарно футболист провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 голевых передач.

    «Чемпионат»: Джано расторг контракт со «Спартаком»

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +22675

      gol_kak_sokol 48 секунд назад

      Алекс прочил ему большое будущее, но получился облом из-за травм.

      0
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      Рейтинг: +3960

      Добрый Бобер 13 минут назад

      Спасибо и удачи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21515

      oyabun 1 час назад

      Жаль что такой небесталанный футболист так и не смог реализовать все свои возможности. Пожелаем успеха ему в другой команде.

      2
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      Рейтинг: +1683

      playsh 1 час назад

      Ужаснейшая статистика за время пребывания в команде,просто прилипала на теле команды.Но денег,понятно,настрогал прилично,даже сидя на скамейке, за двенадцать то годиков.На Родину богатеем появится.

      0
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      Рейтинг: +1961

      Борат 1 час назад

      крепкой бицухи заслуженному ананисту спартака !

      -1
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      Рейтинг: +11315

      vka1970 2 часа назад

      Денег нет, но вы держитесь.
      Хорошего всем настроения.

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