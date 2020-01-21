«Желаем крепкого здоровья и успехов». «Спартак» подтвердил расторжение контракта с Джано

Хавбек «Спартака» Джано Ананидзе покидает московский клуб.

«ФК «Спартак-Москва» и 27-летний полузащитник Джано Ананидзе расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон. Мы желаем Джано крепкого здоровья и успехов!» – сообщается на сайте клуба.

27-летний грузин провел шесть матчей в РПЛ в этом сезоне.

Джано перешел в «Спартак» в 2007 году.

Суммарно футболист провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 голевых передач.

«Чемпионат»: Джано расторг контракт со «Спартаком»