Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Желаем крепкого здоровья и успехов». «Спартак» подтвердил расторжение контракта с Джано

«Желаем крепкого здоровья и успехов». «Спартак» подтвердил расторжение контракта с Джано

21 января 2020, 12:55
5

Хавбек «Спартака» Джано Ананидзе покидает московский клуб.

«ФК «Спартак-Москва» и 27-летний полузащитник Джано Ананидзе расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон. Мы желаем Джано крепкого здоровья и успехов!» – сообщается на сайте клуба.

  • 27-летний грузин провел шесть матчей в РПЛ в этом сезоне.
  • Джано перешел в «Спартак» в 2007 году.
  • Суммарно футболист провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 голевых передач.

«Чемпионат»: Джано расторг контракт со «Спартаком»

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vka1970
1579601323
Денег нет, но вы держитесь. Хорошего всем настроения.
Ответить
Plyash
1579604786
Ужаснейшая статистика за время пребывания в команде,просто прилипала на теле команды.Но денег,понятно,настрогал прилично,даже сидя на скамейке, за двенадцать то годиков.На Родину богатеем появится.
Ответить
oyabun
1579606577
Жаль что такой небесталанный футболист так и не смог реализовать все свои возможности. Пожелаем успеха ему в другой команде.
Ответить
Добрый Бобер
1579610467
Спасибо и удачи.
Ответить
Max Bobr
1579633298
Что не делается - все к лучшему!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+