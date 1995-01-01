Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    «Чемпионат»: Джано расторг контракт со «Спартаком»

    Полузащитник Джано Ананидзе расторг контракт со «Спартаком». Об этом сообщает «Чемпионат».

    У футболиста оставалось 17 месяцев срока действия контракта.

    Ранее появилась информация, что Джано может перейти в «Тамбов». Игроком также интересуются турецкие клубы.

    • 27-летний грузин провел лишь 6 матчей в РПЛ в этом сезоне.
    • Джано перешел в «Спартак» в 2007 году.
    • Суммарно футболист провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 голевых передач.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:10
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11304

      vka1970 13 минут назад

      Джано с возу, клубу легче.
      Такое ощущение, что данный ветеран до сих пор оставался надеждой клуба.Пусть таким и остаётся, но в другой команде.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15412

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Отмучились!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1299

      Boeung777 19 минут назад

      Дождались!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1427

      alarm 26 минут назад

      позор хрякам! все легенды бегут из свиноклуба!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +729

      Hektor 84 > alarm 13 минут назад

      Ваша легенда кокоша раньше сбежала от бзенита. А там еще 8 таких легенд раньше сбежали. Позор бомжеклубу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3132

      JTherry 33 минуты назад

      Федуну надо было раньше расторгнуть контракт с Ананидзе, непонятно, зачем был переподписан на новый срок...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4346

      Владислав Vlad 33 минуты назад

      Сейчас его Слуцкий к себе позовёт. В Рубине заиграет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1065

      Серж 69 49 минут назад

      Давно пора,чего уж волынку тянуть...Не играешь толком-на выход,балласт никому не нужен.Даже у олигархов денег поубавилось,зачем платить кому-то немалые деньги,если проку от этого почти нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +540

      ZENIT****** 50 минут назад

      Что-то не срослось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1281

      PNZ1985 54 минуты назад

      13 лет проанан Федуна) маладец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20581

      VVM1964 55 минут назад

      Одной обузой меньше - жаль так и не заиграл " хрустальный мальчик " (((

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81432
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75202
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru