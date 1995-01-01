«Чемпионат»: Джано расторг контракт со «Спартаком»

Полузащитник Джано Ананидзе расторг контракт со «Спартаком». Об этом сообщает «Чемпионат».

У футболиста оставалось 17 месяцев срока действия контракта.

Ранее появилась информация, что Джано может перейти в «Тамбов». Игроком также интересуются турецкие клубы.