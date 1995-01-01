«Чемпионат»: Джано расторг контракт со «Спартаком»

Джано с возу, клубу легче.
Такое ощущение, что данный ветеран до сих пор оставался надеждой клуба.Пусть таким и остаётся, но в другой команде.
Полузащитник Джано Ананидзе расторг контракт со «Спартаком». Об этом сообщает «Чемпионат».
У футболиста оставалось 17 месяцев срока действия контракта.
Ранее появилась информация, что Джано может перейти в «Тамбов». Игроком также интересуются турецкие клубы.
- 27-летний грузин провел лишь 6 матчей в РПЛ в этом сезоне.
- Джано перешел в «Спартак» в 2007 году.
- Суммарно футболист провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 голевых передач.