Джано может перейти в «Тамбов»

Журналист Сергей Егоров сообщил, что полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе близок к переходу в «Тамбов» на правах аренды.

По его словам, футболиста хотел арендовать «Денизлиспор», но турецкий клуб медлит, так как у него есть другие варианты. Егоров отметил, что сейчас у Джано есть реальный вариант с «Тамбовом», также игроком интересовался «Сочи».

«Вариант с «Тамбовом» для «Спартака» менее выгоден, чем «Денизлиспор». Турки могли потянуть до 40% зарплаты игрока (сейчас около 2 миллиона евро), плюс был шанс на засветку на турецком рынке и последующую продажу там же.

Сейчас, если оставаться в России, то полноценный трансфер в «Тамбов» невозможен. Минус и в том, что больше 500 тысяч в рублях тамбовский клуб платить не сможет, остальное компенсирует «Спартак», – написал Егоров в телеграме.

Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.

В нынешнем сезоне 27-летний грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»