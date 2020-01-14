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    Джано может перейти в «Тамбов»

    Журналист Сергей Егоров сообщил, что полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе близок к переходу в «Тамбов» на правах аренды.

    По его словам, футболиста хотел арендовать «Денизлиспор», но турецкий клуб медлит, так как у него есть другие варианты. Егоров отметил, что сейчас у Джано есть реальный вариант с «Тамбовом», также игроком интересовался «Сочи».

    «Вариант с «Тамбовом» для «Спартака» менее выгоден, чем «Денизлиспор». Турки могли потянуть до 40% зарплаты игрока (сейчас около 2 миллиона евро), плюс был шанс на засветку на турецком рынке и последующую продажу там же.

    Сейчас, если оставаться в России, то полноценный трансфер в «Тамбов» невозможен. Минус и в том, что больше 500 тысяч в рублях тамбовский клуб платить не сможет, остальное компенсирует «Спартак», – написал Егоров в телеграме.

    • Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.
    • В нынешнем сезоне 27-летний грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

    Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    14.01.2020 13:56
    Комментарии7
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 14 января, 20:10

      Чем в другом клубе ему доплачивать зарплату его дешевле просто кому то подарить.

      0
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      Рейтинг: +1655

      Бухбух 14 января, 20:03

      Зарплату грузину должны платить те, кто подписывал с ним контракт.

      0
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      Рейтинг: +49

      JanDePisuares 14 января, 17:11

      Зарплату не потянут

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      Рейтинг: +163

      моэм 14 января, 15:15

      Судя по "достоверности" информации можно подумать что Жано даже "ногу поднял"....для шага тудысь.

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      Рейтинг: +1289

      Boeung777 14 января, 14:34

      Вот уж балластом оказался для команды.

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      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 14 января, 14:14

      Да уж куда-нибудь пусть валит.

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      Рейтинг: +3110

      JTherry 14 января, 14:12

      за 2 миллиона евро можно я уверенно посижу на лавке Спартака?))) буду ездить на сборы, посещать тренировки, буду выбегать, как Джано, во время празднования гола и сидеть, когда забьют Спартаку... могу мяч подать с углового, могу забить... на ффсе!!!

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