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Джано может перейти в «Тамбов»

14 января 2020, 13:56
6

Журналист Сергей Егоров сообщил, что полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе близок к переходу в «Тамбов» на правах аренды.

По его словам, футболиста хотел арендовать «Денизлиспор», но турецкий клуб медлит, так как у него есть другие варианты. Егоров отметил, что сейчас у Джано есть реальный вариант с «Тамбовом», также игроком интересовался «Сочи».

«Вариант с «Тамбовом» для «Спартака» менее выгоден, чем «Денизлиспор». Турки могли потянуть до 40% зарплаты игрока (сейчас около 2 миллиона евро), плюс был шанс на засветку на турецком рынке и последующую продажу там же.

Сейчас, если оставаться в России, то полноценный трансфер в «Тамбов» невозможен. Минус и в том, что больше 500 тысяч в рублях тамбовский клуб платить не сможет, остальное компенсирует «Спартак», – написал Егоров в телеграме.

  • Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.
  • В нынешнем сезоне 27-летний грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов Джано
Комментарии (6)
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JTherry
1579000323
за 2 миллиона евро можно я уверенно посижу на лавке Спартака?))) буду ездить на сборы, посещать тренировки, буду выбегать, как Джано, во время празднования гола и сидеть, когда забьют Спартаку... могу мяч подать с углового, могу забить... на ффсе!!!
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Boeung777
1579001645
Вот уж балластом оказался для команды.
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моэм
1579004108
Судя по "достоверности" информации можно подумать что Жано даже "ногу поднял"....для шага тудысь.
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JanDePisuares
1579011096
Зарплату не потянут
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Бухбух
1579021438
Зарплату грузину должны платить те, кто подписывал с ним контракт.
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Hektor 84
1579021828
Чем в другом клубе ему доплачивать зарплату его дешевле просто кому то подарить.
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