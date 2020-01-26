- 26 января 2020
- 16:08 Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил «Денизлиспор» и покинул зону вылета 1
- 8 января 2020
- 12:38 Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты» 5
- 27 декабря 2019
- 16:38 Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору» 9
- 23 декабря 2019
- 14:30 Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя 8
- 29 апреля 2018
- 00:52 Фото Фанат «Денизлиспора» наблюдал за игрой команды с крана. Болельщику запретили посещать стадион 1
- 9 января 2017
- 06:54 Видео Караваев дебютировал в «Фенербахче» с забитым голом 2