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  • Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору»

Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору»

27 декабря 2019, 16:38
9

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе близок к переходу в «Денизлиспор».

Москвичи согласны отпустить хавбека в «Денизлиспор», сообщает Aksam. Турецкий клуб возьмет 27-летнего грузина в аренду на полгода. «Спартак» будет выплачивать часть его зарплаты.

  • «Денизлспор» в Суперлиге идет 11-м.
  • Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.
  • В нынешнем сезоне грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя


Источник: Aksam.com.tr

Ежедневная турецкая газета, основанная в 1918 году. Тираж на июнь 2019 года составляет 102 тысячи экземпляров.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Денизлиспор Джано
Комментарии (9)
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VVM1964
1577454687
А что на других условиях никто не берет , никому не нужен ? (((((
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frizom
1577455307
Логичное решение клуба. Удачи Джано!
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serhio80
1577458684
очень бы хотелось, чтобы не оказалось уткой
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Boeung777
1577460456
Надеюсь, это правда.
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Томик
1577463441
Да уж, продлили контракт в прошлый раз... Мало того, что оплачивают ему безбедную жизнь в Москве и лечение от травм, полученных в сборной, так теперь ему ещё и турецкий отдых оплачивать будут. Ну хоть в форме Спартака не увижу(хотя бы какое-то время), и то хлеб.
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derrik2000
1577463759
Как здесь уже неоднократно советовали -= лучше бы подарили. Дешевле вышло бы.
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frizom
1577695303
давно пора найти Джано новое место. Удачи ему!
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