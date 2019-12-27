Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору»

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе близок к переходу в «Денизлиспор».
Москвичи согласны отпустить хавбека в «Денизлиспор», сообщает Aksam. Турецкий клуб возьмет 27-летнего грузина в аренду на полгода. «Спартак» будет выплачивать часть его зарплаты.
- «Денизлспор» в Суперлиге идет 11-м.
- Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.
- В нынешнем сезоне грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя
Источник: Aksam.com.tr
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