Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору»

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе близок к переходу в «Денизлиспор».

Москвичи согласны отпустить хавбека в «Денизлиспор», сообщает Aksam. Турецкий клуб возьмет 27-летнего грузина в аренду на полгода. «Спартак» будет выплачивать часть его зарплаты.

«Денизлспор» в Суперлиге идет 11-м.

Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.

В нынешнем сезоне грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя



