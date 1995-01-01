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    Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору»

    Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе близок к переходу в «Денизлиспор».

    Москвичи согласны отпустить хавбека в «Денизлиспор», сообщает Aksam. Турецкий клуб возьмет 27-летнего грузина в аренду на полгода. «Спартак» будет выплачивать часть его зарплаты.

    • «Денизлспор» в Суперлиге идет 11-м.
    • Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.
    • В нынешнем сезоне грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

    Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя


    Источник: Aksam.com.tr

    Ежедневная турецкая газета, основанная в 1918 году. Тираж на июнь 2019 года составляет 102 тысячи экземпляров.

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +951

      serhio80 23 минуты назад

      очень бы хотелось, чтобы не оказалось уткой

      0
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      Рейтинг: +450

      frizom 1 час назад

      Логичное решение клуба. Удачи Джано!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20340

      VVM1964 1 час назад

      А что на других условиях никто не берет , никому не нужен ? (((((

      4
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      ...
      Рейтинг: +11108

      vladimir-7 > VVM1964 1 час назад

      Даже задаром не берут и зарплату только часть платить будут.

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