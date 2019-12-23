Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя

«Спартак» готов зимой отпустить в другой клуб полузащитника Джано. Футболист может отправиться в аренду в турецкий «Денизлиспор», информирует Metaratings.
Ранее другой источник сообщал, что к грузину есть интерес в Турции. Если Джано перейдет в «Денизлиспор», то часть зарплаты будет платить «Спартак».
- «Денизлспор» в Суперлиге идет 11-м.
- Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.
- В нынешнем сезоне грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Источник: Metaratings
Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.