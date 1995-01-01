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    Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя

    «Спартак» готов зимой отпустить в другой клуб полузащитника Джано. Футболист может отправиться в аренду в турецкий «Денизлиспор», информирует Metaratings.

    Ранее другой источник сообщал, что к грузину есть интерес в Турции. Если Джано перейдет в «Денизлиспор», то часть зарплаты будет платить «Спартак».

    • «Денизлспор» в Суперлиге идет 11-м.
    • Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.
    • В нынешнем сезоне грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Metaratings

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