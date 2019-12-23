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  • Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя

Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя

23 декабря 2019, 14:30
8

«Спартак» готов зимой отпустить в другой клуб полузащитника Джано. Футболист может отправиться в аренду в турецкий «Денизлиспор», информирует Metaratings.

Ранее другой источник сообщал, что к грузину есть интерес в Турции. Если Джано перейдет в «Денизлиспор», то часть зарплаты будет платить «Спартак».

  • «Денизлспор» в Суперлиге идет 11-м.
  • Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.
  • В нынешнем сезоне грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Денизлиспор Спартак Джано
Комментарии (8)
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subbotaspartak
1577102137
Немного сэкономить, коли нету толку, Подарок Спартачам пол ёлку.
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vka1970
1577103426
В добрый путь.
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Plyash
1577108180
Катись колбаской по Малой Спасской, а далее по Большой Грузинской до Большой Турецкой.
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серега кашин
1577108618
все равно играет мало
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ivany4
1577111775
Это называется продать, да еще и приплатить покупателю.)))
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Ссппааррттаакк
1577113329
По идеи Ананиджо сам должен платить Спартаку, За так просто получал столько лет зарплату.
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Boeung777
1577119338
Да пусть уже идёт, я уже тоже согласен приплатить.
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Рубинище
1577132757
наберут хз кого, и по арендам, хоть куда, ещё и личку оплачивают. менеджеры в Спартаке конечно. по объявлению похоже набирают
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