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    «Бизнес Online»: Джано может уйти из «Спартака» в турецкий клуб

    Полузащитник «Спартака» Джано имеет предложение о переходе в один из турецких клубов на правах аренды до конца сезона.

    По информации источника, речь о команде из середины турнирной таблицы чемпионата. Разницу в зарплате 27-летнего футболиста компенсирует московский клуб. Соглашение об аренде может быть подписано уже на следующей неделе.

    • Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.
    • В нынешнем сезоне грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
    • В «Спартаке» Джано получает 1,7 млн евро в год.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 19:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3004

      JTherry 13 минут назад

      Федуна трудно понять: когда была возможность продать Джано за 1 млн. евро, он его переподписал на 1,7 млн. (и если бы в рублях)), а сейчас готов в аренду в Турцию сплавить еще и разницу в ЗП доплачивать, шальное бабло сорвало крышу... обоим)) в Турции тепло, но играть заставят...

      0
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      Рейтинг: +1262

      Boeung777 25 минут назад

      Ничего личного, но скорей бы уже.

      0
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      Рейтинг: +6835

      derrik2000 28 минут назад

      Да продайте его наконец!
      Какая аренда?
      Какая "доплата разницы в зарплате"?
      Хоть за копейки, но обязательно продайте.
      Иначе дороже, много дороже выйдет.

      1
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      Рейтинг: +996

      Серж 69 41 минуту назад

      Ну что же,посмотрим,как он себя проявит.Если окончательно сдулся,ничего не поможет,покатится по наклонной,но а если осталось желание играть нормально,самолюбие опять же если здоровое есть,то выплывет,надеюсь.Удачи!

      0
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      Рейтинг: +10917

      vka1970 1 час назад

      И это будет правильно.Всё равно уже грузин давно нормально не играет.Может встряска и аренда исправит ситуацию ?*

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