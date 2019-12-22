«Бизнес Online»: Джано может уйти из «Спартака» в турецкий клуб

Полузащитник «Спартака» Джано имеет предложение о переходе в один из турецких клубов на правах аренды до конца сезона.
По информации источника, речь о команде из середины турнирной таблицы чемпионата. Разницу в зарплате 27-летнего футболиста компенсирует московский клуб. Соглашение об аренде может быть подписано уже на следующей неделе.
- Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.
- В нынешнем сезоне грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
- В «Спартаке» Джано получает 1,7 млн евро в год.
Источник: «Бизнес Online»