«Бизнес Online»: Джано может уйти из «Спартака» в турецкий клуб

Федуна трудно понять: когда была возможность продать Джано за 1 млн. евро, он его переподписал на 1,7 млн. (и если бы в рублях)), а сейчас готов в аренду в Турцию сплавить еще и разницу в ЗП доплачивать, шальное бабло сорвало крышу... обоим)) в Турции тепло, но играть заставят...
Полузащитник «Спартака» Джано имеет предложение о переходе в один из турецких клубов на правах аренды до конца сезона.
По информации источника, речь о команде из середины турнирной таблицы чемпионата. Разницу в зарплате 27-летнего футболиста компенсирует московский клуб. Соглашение об аренде может быть подписано уже на следующей неделе.
- Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.
- В нынешнем сезоне грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
- В «Спартаке» Джано получает 1,7 млн евро в год.