«Бизнес Online»: Джано может уйти из «Спартака» в турецкий клуб

Полузащитник «Спартака» Джано имеет предложение о переходе в один из турецких клубов на правах аренды до конца сезона.

По информации источника, речь о команде из середины турнирной таблицы чемпионата. Разницу в зарплате 27-летнего футболиста компенсирует московский клуб. Соглашение об аренде может быть подписано уже на следующей неделе.