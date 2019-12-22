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  • «Бизнес Online»: Джано может уйти из «Спартака» в турецкий клуб

«Бизнес Online»: Джано может уйти из «Спартака» в турецкий клуб

22 декабря 2019, 19:25
20

Полузащитник «Спартака» Джано имеет предложение о переходе в один из турецких клубов на правах аренды до конца сезона.

По информации источника, речь о команде из середины турнирной таблицы чемпионата. Разницу в зарплате 27-летнего футболиста компенсирует московский клуб. Соглашение об аренде может быть подписано уже на следующей неделе.

  • Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.
  • В нынешнем сезоне грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
  • В «Спартаке» Джано получает 1,7 млн евро в год.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Джано
Комментарии (20)
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vka1970
1577033909
И это будет правильно.Всё равно уже грузин давно нормально не играет.Может встряска и аренда исправит ситуацию ?*
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Серж 69
1577035515
Ну что же,посмотрим,как он себя проявит.Если окончательно сдулся,ничего не поможет,покатится по наклонной,но а если осталось желание играть нормально,самолюбие опять же если здоровое есть,то выплывет,надеюсь.Удачи!
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derrik2000
1577036307
Да продайте его наконец! Какая аренда? Какая "доплата разницы в зарплате"? Хоть за копейки, но обязательно продайте. Иначе дороже, много дороже выйдет.
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Boeung777
1577036516
Ничего личного, но скорей бы уже.
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JTherry
1577037202
Федуна трудно понять: когда была возможность продать Джано за 1 млн. евро, он его переподписал на 1,7 млн. (и если бы в рублях)), а сейчас готов в аренду в Турцию сплавить еще и разницу в ЗП доплачивать, шальное бабло сорвало крышу... обоим)) в Турции тепло, но играть заставят...
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Томик
1577039238
Какая нахрен аренда? Только в дар! Навсегда!
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бурминка
1577042911
на спорт ру нашел Томас Цорн уже объявил, что приобретений ждать не стоит, возможен приход лишь одного футболиста. Наверное, определённая логика в этом есть. Доменико Тедеско осенью не успел ещё толком начать строительство своей команды, так что вряд ли ему сейчас необходимы какие-то системообразующие футболисты. Пока немцу надо разобраться с теми, кто есть, благо вопросы есть. Прежде всего, речь, конечно, о Гусе Тиле. Несмотря на все слова о том, что трансферная стоимость ни на кого не давит, он остаётся футболистом, в которого была вложена куча денег. Тиля надо либо интегрировать в состав, либо провести весной предпродажную подготовку, чтобы летом постараться отбить хотя бы часть затрат. Исходя из интервью Цорна, также стоит ждать ухода Жано Ананидзе. Это точно никого не удивит. Непонятна ситуация вокруг Аяза Гулиева. Год назад его возвращали из «Ростова», а теперь вроде он вновь не очень-то нужен. Как минимум, удивительно. С другой стороны, раскрывшийся Наиль Умяров своё место в составе заслужил. На самом деле зима для «Спартака» - это время на осмысление. Летние новички пока адаптируются, тренер тоже, и в этой ситуации каких-то резких шагов делать не стоит. Цорн сказал, что один новичок, возможно, появится, и это интригует. Особенно, учитывая, что это не крайний защитник, где как раз усиление, кажется, не помешало бы на правом фланге. Николай Рассказов сдал (возможно, временно), Андрей Ещенко бьётся всегда, но надёжности не хватает, а свои лучшие качества Роман Зобнин скорее проявляет в центре поля. Возможно, «Спартак» ищет ещё одного центрального защитника, это было бы логично. Тедеско использует схему с тремя представителями этого амплуа, в то время как в команде их всего четверо, один из которых Илья Гапонов. И тут логично задать вопрос, а не идёт ли речь о Фёдоре Кудряшове, который неожиданно покинул «Сочи»? Летом не договорились, но с тех пор ситуация и, прежде всего, модель игры «красно-белых» изменилась. В остальном же «Спартак» планирует укрепляться внутренними резервами. Многие ждут появления на сборах Максима Глушенкова и, возможно, Александра Руденко. Ещё одной интригой является будущее Лоренсо Мельгарехо. У него летом завершается контракт, и стороны вроде готовы работать дальше, но на бумаге это пока не закрепили. Если же расставание случится, то лучше это сделать сейчас, пока можно хоть что-то заработать. В остальном же нас явно ждёт непривычно спокойное трансферное окно от «Спартака».
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Hektor 84
1577058282
Да подарили бы его кому нибудь или выменять на ящик виски
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Дядя Серёжа
1577064006
Это новогодние подарки пошли?
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zigbert
1577106905
В основной состав ему будет трудно пробиться. Для этого нужно показывать футбол высокого уровня.
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