Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
10
11
13
14
16
17
18
19
21
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
40
26
6
8
89
44
45
84
40
26
6
8
80
36
44
84
40
25
7
8
72
41
31
82
40
19
14
7
50
37
13
71
40
16
17
7
54
43
11
65
40
17
10
13
63
53
10
61
40
17
9
14
58
45
13
60
40
16
12
12
64
52
12
60
40
15
13
12
59
51
8
58
40
13
12
15
59
59
0
51
40
12
14
14
49
48
1
50
40
12
12
16
43
55
-12
48
40
12
12
16
53
69
-16
48
40
12
10
18
47
57
-10
46
40
10
15
15
49
53
-4
45
40
9
17
14
41
55
-14
44
40
9
14
17
35
52
-17
41
40
10
10
20
44
68
-24
40
40
10
8
22
46
65
-19
38
40
10
8
22
44
76
-32
38
40
6
10
24
38
78
-40
28
Команда
1
10
11
12
14
15
16
19
20
21
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
14
3
3
49
14
35
45
20
12
6
2
45
17
28
42
20
12
4
4
42
20
22
40
20
12
4
4
42
21
21
40
20
10
6
4
37
24
13
36
20
11
3
6
30
24
6
36
20
11
2
7
34
25
9
35
20
10
4
6
35
23
12
34
20
9
4
7
26
25
1
31
20
7
9
4
27
19
8
30
20
7
9
4
19
15
4
30
20
8
5
7
35
27
8
29
20
7
8
5
26
22
4
29
20
7
7
6
27
30
-3
28
20
8
3
9
26
25
1
27
20
6
7
7
24
28
-4
25
20
5
8
7
26
28
-2
23
20
6
5
9
27
35
-8
23
20
5
7
8
20
25
-5
22
20
4
6
10
17
28
-11
18
20
2
8
10
18
30
-12
14
Команда
3
10
11
12
13
14
15
16
18
20
21
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
14
5
1
38
16
22
47
20
14
0
6
35
19
16
42
20
12
3
5
40
30
10
39
20
9
8
3
35
28
7
35
20
8
11
1
20
13
7
35
20
7
6
7
28
30
-2
27
20
8
2
10
26
38
-12
26
20
7
4
9
17
27
-10
25
20
5
7
8
22
27
-5
22
20
5
7
8
24
32
-8
22
20
5
5
10
22
29
-7
20
20
5
5
10
16
24
-8
20
20
4
8
8
22
32
-10
20
20
5
5
10
26
39
-13
20
20
3
10
7
17
27
-10
19
20
4
7
9
15
27
-12
19
20
3
7
10
23
31
-8
16
20
3
6
11
21
32
-11
15
20
4
3
13
17
41
-24
15
20
2
5
13
20
40
-20
11
20
2
4
14
21
50
-29
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире