Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»

Журналист Сергей Егоров рассказал, на каких условиях «Денизлиспор» возьмет в аренду полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе.

«Аренда Джано в Турции может не быть делом быстрым – турки ищут и другие варианты, хотя в случае с грузином все привлекательно по условиям – аренда в «Денизлиспор» с условием, что «Спартак» будет платить около 60% зарплаты.

Джано ждет – турки думают. Шанс «Спартака» в том, что парень проявит себя весной, а потом его захотят выкупить – естественно, с понижением зарплаты, но, что важно для игрока, долгосрочным контрактом», – написал Егоров в телеграме.

«Денизлиспор» в Суперлиге идет 11-м.

Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.

В нынешнем сезоне 27-летний грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя