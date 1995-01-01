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    Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»

    Журналист Сергей Егоров рассказал, на каких условиях «Денизлиспор» возьмет в аренду полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе.

    «Аренда Джано в Турции может не быть делом быстрым – турки ищут и другие варианты, хотя в случае с грузином все привлекательно по условиям – аренда в «Денизлиспор» с условием, что «Спартак» будет платить около 60% зарплаты.

    Джано ждет – турки думают. Шанс «Спартака» в том, что парень проявит себя весной, а потом его захотят выкупить – естественно, с понижением зарплаты, но, что важно для игрока, долгосрочным контрактом», – написал Егоров в телеграме.

    • «Денизлиспор» в Суперлиге идет 11-м.
    • Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.
    • В нынешнем сезоне 27-летний грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

    Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +158

      NEONFOL 26 минут назад

      капец, турки хитрые, мало того что бесплатно, ещё и зп его не полностью платить

      0
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      ...
      Рейтинг: +4740

      subbotaspartak > NEONFOL 12 минут назад

      Газа им не хватает...
      Всё хватают.
      Но если Джано оставлять,
      То у кого-то в Спартаке не хватает.

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