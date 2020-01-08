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  • Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»

Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»

8 января 2020, 12:38
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Журналист Сергей Егоров рассказал, на каких условиях «Денизлиспор» возьмет в аренду полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе.

«Аренда Джано в Турции может не быть делом быстрым – турки ищут и другие варианты, хотя в случае с грузином все привлекательно по условиям – аренда в «Денизлиспор» с условием, что «Спартак» будет платить около 60% зарплаты.

Джано ждет – турки думают. Шанс «Спартака» в том, что парень проявит себя весной, а потом его захотят выкупить – естественно, с понижением зарплаты, но, что важно для игрока, долгосрочным контрактом», – написал Егоров в телеграме.

  • «Денизлиспор» в Суперлиге идет 11-м.
  • Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.
  • В нынешнем сезоне 27-летний грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Денизлиспор Джано
Комментарии (5)
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NEONFOL
1578476516
капец, турки хитрые, мало того что бесплатно, ещё и зп его не полностью платить
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JTherry
1578496769
Федун ему контракт продлил, пусть теперь и выкручивается, может, личным официантом его за эти бабки оформить... но в аренду отдавать и еще платить ему 60% ЗП, по-моему, слишком щедро
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Hektor 84
1578496854
Почему бомбардир публикует пьяные домыслы Егорова и аланазарова? Когда будет официальная инфа тогда и пусть пишет.
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