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    Джано: «Да, наши пути разошлись. Но «Спартак» навсегда останется в моем сердце»

    Полузащитник Джано Ананидзе прокомментировал свой уход из «Спартака».

    «Сегодня мы с футбольным клубом «Спартак» Москва по обоюдному согласию расторгли трудовое соглашение. Мы сошлись во мнении, что в данной ситуации это самое правильное решение.

    Безумно рад, что 11 лет назад мои пути пересеклись с таким великим клубом, как «Спартак»! За эти годы в моей жизни и футбольной карьере были светлые и черные полосы. Но «Спартак» стал для меня родным домом и именно здесь я ощущал поддержку в самые трудные дни невзгод и испытаний. Эта поддержка неизменно исходила от руководства клуба и, прежде всего, от его главы Леонида Арнольдовича Федуна, за что ему очень благодарен!

    Хочу также сказать спасибо всем тем, кто окружал меня на протяжении этих 11 лет: игрокам, тренерам, медицинскому и техническому персоналу, работникам базы в Тарасовке. Это было счастливое футбольное время. Ведь далеко не каждому дано защищать цвета такого большого клуба, как «Спартак»! И, вместе с тем, ощущать горячую поддержку верных и преданных спартаковских болельщиков, за что я им тоже очень признателен!

    Да, наши пути разошлись. Но как бы не сложилась моя судьба – «Спартак» навсегда останется в моем сердце!» – написал Джано в своем инстаграме.

    • 27-летний грузин провел шесть матчей в РПЛ в этом сезоне.
    • Джано перешел в «Спартак» в 2007 году.
    • Суммарно футболист провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 голевых передач.

    «Желаем крепкого здоровья и успехов». «Спартак» подтвердил расторжение контракта с Джано

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:47
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7105

      derrik2000 20 минут назад

      А интересно, сколько процентов от получаемого бабла ты отдавал тем, кто все эти 11 лет прикрывал тебя в Спартаке?
      Без "крыши" хрен бы ты 11 лет сачковал в ТАКОЙ команде.
      Это не Зенит.

      0
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      Рейтинг: +46

      Волька 59 минут назад

      Не оставил никакого следа.Был никем,ушел в никуда

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +11325

      vka1970 1 час назад

      Удачи Джано в новом клубе.......

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +194

      NEONFOL 1 час назад

      удачи

      2
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      Рейтинг: +1450

      МЯСО87 1 час назад

      Спасибо за все! Удачи и без травм!

      2
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      Рейтинг: +2420

      Черкизовский Кот 2 часа назад

      Подумать только: Джано играл в основе Спартака в конце 00-х, а на дворе уже 20-е. Время неумолимо.

      0
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      Рейтинг: +1311

      Boeung777 3 часа назад

      Удачи тебе на футбольных просторах.

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