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Джано: «При Кононове я понял, что это уже не тот «Спартак»

7 февраля 2020, 17:33
22

Хавбек «Анортосиса» Джано рассказал о своем уходе из «Спартака».

«Когда поняли, что история со «Спартаком» близка к завершению? Еще при Кононове. Когда он пришел в «Спартак», мы поговорили. Он сказал мне, что я буду играть. Когда тренер такое говорит, ты ждешь. Я продолжал тренироваться, верил, что вот-вот меня начнут ставить. Но время шло, а он по-прежнему не выпускал меня. При этом я был в форме, у меня ничего не болело. Тогда я начал понимать: надо что-то делать.

Уходить было нелегко. «Спартак» дал мне все. Я прилетел сюда 15-летним парнишкой. Сейчас многие спрашивают: «Почему не уходил раньше?» А я не уходил потому, что до Кононова в «Спартаке» был Каррера, и это был лучший «Спартак», за который я играл. Мы стали чемпионами, я попадал в основу и конкурировал. Ни разу не было такого, чтобы я пять матчей подряд не выходил на поле. И даже три матча подряд. Но при Кононове я понял, что это уже не тот «Спартак». И что мне тут делать, если на меня не рассчитывают? Я решил, что надо уходить. Но для этого надо было дождаться предложений», – сказал Джано.

  • В январе полузащитник покинул «Спартак» на правах свободного агента.
  • Контракт между «Анортосисом» и грузинским хавбеком рассчитан до конца текущего сезона.
  • Новая команда Джано лидирует в чемпионате Кипра.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Анортосис Джано Кононов Олег
Комментарии (22)
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derrik2000
1581087156
О, мля! 25-30 минут поиграет - ТРИ месяца лечится, а встал в позу и корчит из себя "непонятого гения". Лучше бы сказал, сколько БАБЛА поимел и как кучеряво сейчас живёт, совершенно не запомнившись, как игрок, в команде Спартак. Всё время - "вот-вот подающий надежды", а БАБЛИЩЕ-то получал, как взрослый! В прочем, это уже к Федуну...
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Leon_ARS
1581087565
:-D Самомнение зашкаливает!
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RotBerg
1581088506
Вот они выходцы из хлева, кормили, кормили
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VVM1964
1581089208
" до Кононова в «Спартаке» был Каррера, и это был лучший «Спартак» "( за последнее время ) - вот фраза которая у меня не вызвала ни малейшего нарекания , остальное можно обсудить )))))
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серега кашин
1581089553
а ты не игрок
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Владислав Vlad
1581091328
Когда-то Джано действительно подавал надежды. Он бы мог стать лучшим распасовщиком в РПЛ, но....... Не повезло, травмы. Точнее сказать - травма. Та травма из-за которой Джано играл на уколах, а когда уже стало невмоготу, стал чаще ходить в лазарет. И лишь позже выяснили, что за травма была и Джано пришлось делать операцию в Германии. После этого он так и не смог набрать форму и постоянно травмировался (а может операция так и не дала положительного результата) То, что он сказал про Карреру - всё верно.
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vka1970
1581093507
Всё , что сказано про Карреру, верно. Над остальным можно и подискутировать.
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Мага 13
1581093978
за Карреру Джано верно сказал, наверно это единственные слова, под которыми подпишутся все болелы Спартака.
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Hektor 84
1581102824
Еще пару футболистов уйдет, тогда мы и удостоверимся кто устроил бардак в спартаке. Как голосования за капитанство проводили и много много интересного. Помню один болела писал на сайте, что Карреру не раз вспомнят хорошими словами. Удачи Массимо и Джано!
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Сергей Александрович
1581107209
Кононов убил Спартак
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