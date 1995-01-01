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    Джано: «При Кононове я понял, что это уже не тот «Спартак»

    Хавбек «Анортосиса» Джано рассказал о своем уходе из «Спартака».

    «Когда поняли, что история со «Спартаком» близка к завершению? Еще при Кононове. Когда он пришел в «Спартак», мы поговорили. Он сказал мне, что я буду играть. Когда тренер такое говорит, ты ждешь. Я продолжал тренироваться, верил, что вот-вот меня начнут ставить. Но время шло, а он по-прежнему не выпускал меня. При этом я был в форме, у меня ничего не болело. Тогда я начал понимать: надо что-то делать.

    Уходить было нелегко. «Спартак» дал мне все. Я прилетел сюда 15-летним парнишкой. Сейчас многие спрашивают: «Почему не уходил раньше?» А я не уходил потому, что до Кононова в «Спартаке» был Каррера, и это был лучший «Спартак», за который я играл. Мы стали чемпионами, я попадал в основу и конкурировал. Ни разу не было такого, чтобы я пять матчей подряд не выходил на поле. И даже три матча подряд. Но при Кононове я понял, что это уже не тот «Спартак». И что мне тут делать, если на меня не рассчитывают? Я решил, что надо уходить. Но для этого надо было дождаться предложений», – сказал Джано.

    • В январе полузащитник покинул «Спартак» на правах свободного агента.
    • Контракт между «Анортосисом» и грузинским хавбеком рассчитан до конца текущего сезона.
    • Новая команда Джано лидирует в чемпионате Кипра.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3760

      RotBerg 1 минуту назад

      Вот они выходцы из хлева, кормили, кормили

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      Рейтинг: +864

      spam2009 2 минуты назад

      иди лавку дальше протирай ущербный

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      Рейтинг: +2070

      Борат 3 минуты назад

      Рылы, когда мы уже увидим стеночки-забегания-кружева?
      Гнать надо заморского тренеришку и назначить родного мясного рылу типа шалимова, бояринцева или мукунку! Стыдно за вас, рылы!!!

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      Рейтинг: +657

      life85 11 минут назад

      При Кононове все поняли ,что это уже не тот Джано.

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      Рейтинг: +3127

      sssrspartak > life85 3 минуты назад

      даже еще раньше!

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      Рейтинг: +1458

      Leon_ARS 16 минут назад

      :-D Самомнение зашкаливает!

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      Рейтинг: +657

      life85 > Leon_ARS 11 минут назад

      Ну так грузин же )

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      Рейтинг: +7300

      derrik2000 23 минуты назад

      О, мля!
      25-30 минут поиграет - ТРИ месяца лечится, а встал в позу и корчит из себя "непонятого гения".
      Лучше бы сказал, сколько БАБЛА поимел и как кучеряво сейчас живёт, совершенно не запомнившись, как игрок, в команде Спартак.
      Всё время - "вот-вот подающий надежды", а БАБЛИЩЕ-то получал, как взрослый!
      В прочем, это уже к Федуну...

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